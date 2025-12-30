我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊恩麥克連扮演的萬磁王，也是《復仇者聯盟：末日崛起》最新預告片的主打角色之一。（圖／摘自IMDb）

▲派屈克史都華飾演的X教授，在《復仇者聯盟：末日崛起》最新預告片中頗為吸睛。（圖／摘自IMDb）

漫威預計明年12月推出的巨片《復仇者聯盟：末日崛起》，不同版本預吿片搭配《阿凡達：火與燼》播出，前兩版分別主打前任美國隊長史蒂夫羅傑斯與雷神索爾，早先曾傳第3支的主角會是小勞勃道尼扮演的末日博士，結果謎底揭曉，竟是終於回歸漫威自家的X戰警，而且在早先電影版裡都沒被重用的隊長獨眼龍，居然有眼睛放出強大鐳射線的帥氣場面，讓漫威粉絲超驚喜。集結具備不同超能力變種人的X戰警，向來是漫威漫畫人氣最高的英雄組合之一，由於早先電影版權賣給福斯，直到漫威與福斯都被迪士尼收購，才能夠再度成為一家人，得以回歸漫威影業的手上。而福斯版《X戰警》系列影片的最大特色，就是金鋼狼被突顯成為主角，其他人物都淪為陪襯，尤其漫畫裡的隊長獨眼龍，因為是金鋼狼的情敵，戲分被削弱得最慘，沒有什麼發揮。漫威漫畫的獨眼龍迷們，等了20多年，就是期待漫威自己拍攝的《X戰警》影片，能還獨眼龍一個公道。觀眾最熟悉的版本，是由詹姆斯麥斯登扮演，他也確定會在《復仇者聯盟：末日崛起》出現，他已經年過半百，雖然超級娃娃臉、看來並不會很年長，但再扮獨眼龍的時間可能不會太久，粉絲都期待他早日能有威猛帥氣的表現，不要再繼續被埋沒。而最新《復仇者聯盟：末日崛起》預告，詹姆斯所穿的獨眼龍制服，就是符合卡通與漫畫的樣子，讓漫威粉絲已經先感到興奮，而預告裡還有「X教授」派屈克史都華與「萬磁王」伊恩麥克連，3位X戰警核心角色出現，給了觀眾相當大的期待。儘管獨眼龍有可能終於有機會發威，有些已經被福斯的《X戰警》片集傷得太深的觀眾，不敢期盼獨眼龍能被好好描繪，深怕預告中已是他在片子裡的全部戲分，不停為漫畫粉絲先打預防針，倒是多數歐美媒體抱著樂觀的態度，下了結論：獨眼龍是第3支《復仇者聯盟：末日崛起》預告的最大亮點。