全聯福利中心除了提供多款生鮮、日常用品外，旗下甜點中其實也藏有一款被消費者譽為「每週必買」的隱藏王牌「老鷹紅豆銅鑼燒」，全聯也親自認證，老鷹紅豆銅鑼燒長年穩坐全聯甜點銷售冠軍。值得一提的是，這款甜點不僅熱銷，其背後的研發初衷更藏有一段感人的小故事，正是為了守護在台灣一度瀕臨絕種危機的猛禽「黑鳶」。
全聯隱藏王牌是它！「老鷹紅豆銅鑼燒」穩坐甜點類銷冠
根據全聯表示，「老鷹紅豆銅鑼燒」長年穩坐全聯甜點銷售冠軍，累積銷售量已突破百萬顆；而老鷹紅豆系列商品推出至今已10年，包含紅豆湯、銅鑼燒、麻糬、日式大福、麵包等，總計超過10款，全品項累計年銷量突破870萬份，創造超過4.7億元業績。
過去也曾有網友在臉書社群分享「老鷹紅豆銅鑼燒」照片，大讚「全聯烘焙最好吃的應該就是銅鑼燒吧？算是會一直回購的東西，價錢、口味都很OK。」貼文曝光後引發熱烈迴響，不少網友紛紛留言直呼：「隱藏王牌啊！我每週都會帶一盒回家」、「回購N次了！全聯最好吃的就是銅鑼燒。」
實際查看全聯官網，「老鷹紅豆銅鑼燒」每盒售價89元（共8入），平均單顆不到12元，以親民價格與穩定口碑，成為全聯最低調卻最強勢的甜點王者。即起至1月22日，更是推出烙印福利熊圖案的限定版本。
全聯「老鷹紅豆」為生態商品！背後起源藏洋蔥
全聯「老鷹紅豆」是於2016年推出的生態商品，起因源自一篇揭露超過3000隻鳥類中毒死亡的調查報導。過去在紅豆種植期間，為避免鳥害影響收成，部分農友曾以摻有農藥的穀物作為誘餌，導致小型鳥類誤食死亡，而以腐食為主的黑鳶（俗稱老鷹）再撿食這些鳥類屍體後中毒，長期對族群造成嚴重衝擊，使黑鳶在台灣一度面臨瀕臨絕種危機。另一方面，紅豆產量波動大、價格不穩，也讓農民長期承受收入壓力。
為同時解決生態與農民困境，全聯聯繫台灣猛禽研究會及國立屏東科技大學鳥類生態研究室，推動「老鷹紅豆」生態契作計畫。透過產銷履歷制度，採用不施毒餌、不使用落葉劑的友善農法，改以機械播種，待紅豆自然成熟、植株自然乾枯後再採收與曬乾，雖然產量較低，但全聯以高於市場行情的價格全數收購，穩定農民收益，也鼓勵更多農友投入友善耕作。
全聯自2022年起更持續支持屏東科技大學的黑鳶保育行動，高雄、屏東地區黑鳶數量逐年回升。根據台灣猛禽研究會調查，全台黑鳶數量已由2013年的272隻，成長至2025年的1033隻，增幅接近4倍；相關研究也顯示，近年黑鳶中毒比例明顯下降，2025年更紀錄到12對新的繁殖對，逐步展現復育成效。
企業發揮影響力助攻公益！Relove溫暖孩子的聖誕冬天
除了大型通路企業從供應鏈端落實永續精神外，近年也有越來越多品牌，從自身影響力出發，投入不同形式的公益行動。女性保養品牌Relove今年聖誕節於全台獨創的聖誕裝置藝術《呼吸樹》下，舉辦溫馨的公益聖誕夜，攜手長期陪伴社區兒少的公益團體「微光盒子」（Twilight Box），邀請孩子們走出戶外共度佳節。
當晚，Relove共同創辦人古婉蓁（Amber）與大型史努比人偶一同推著裝滿禮物的露營推車，親手為孩子送上驚喜禮物，讓平時缺乏休閒資源的兒少，得以享有節慶的驚喜，在溫暖的愛意包圍下，度過了一個難忘的聖誕夜。且品牌也以行動支持微光盒子的日常運作，協助減輕據點的營運負擔。
資料來源：全聯福利中心、Relove
