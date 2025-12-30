中央氣象署預報員林定宜表示，明（31）日跨年夜，桃園以北、宜蘭降雨明顯，體感濕冷，周四元旦（1月1日）迎接強烈大陸冷氣團，氣溫持續下滑，周五晚間至周六清晨（1月2日至1月3日）氣溫最冷，北部、東北部近山區將出現6至10度的極端低溫，是否達標寒流有待觀察。
跨年東北季風濕冷 元旦強烈冷氣團南下
林定宜指出，明天跨年東北季風影響，北部、宜蘭白天高溫19至20度，其它地區24至26度，入夜後西半部、宜蘭低溫16至17度，花東19度；基隆北海岸、大台北山區降雨時間長，要注意局部大雨，桃園以北、宜蘭不定時有局部短暫雨，竹苗、花東有零星雨勢，出門跨年建議攜帶雨具。
林定宜說明，元旦將有「強烈大陸冷氣團」南下，氣溫到周末一路下滑，最冷的時間點是周五晚間至周六清晨，西半部、宜蘭低溫只有10至11度，花東13至14度，局部近山區可能下探6度。
周四、周五可能下雪 下周還有冷氣團接力
林定宜提及，周四、周五水氣依舊仍然偏多，桃園以北、宜蘭持續有雨勢，基隆北海岸、大台北山區要注意局部大雨，周五在北部、東北部1500至2000公尺高山，中部、東部3000公尺以上高山有局部降雪或結冰機率。
周日（1月4日）白天冷氣團減弱，各地短暫回溫，下周一、下周二（1月5日至1月6日）又會有新一波冷氣團影響，實際氣溫還有待觀察，但桃園以北、東半部水氣會增多並出現局部短暫雨，中南部山區也有零星雨勢。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
林定宜指出，明天跨年東北季風影響，北部、宜蘭白天高溫19至20度，其它地區24至26度，入夜後西半部、宜蘭低溫16至17度，花東19度；基隆北海岸、大台北山區降雨時間長，要注意局部大雨，桃園以北、宜蘭不定時有局部短暫雨，竹苗、花東有零星雨勢，出門跨年建議攜帶雨具。
林定宜說明，元旦將有「強烈大陸冷氣團」南下，氣溫到周末一路下滑，最冷的時間點是周五晚間至周六清晨，西半部、宜蘭低溫只有10至11度，花東13至14度，局部近山區可能下探6度。
林定宜提及，周四、周五水氣依舊仍然偏多，桃園以北、宜蘭持續有雨勢，基隆北海岸、大台北山區要注意局部大雨，周五在北部、東北部1500至2000公尺高山，中部、東部3000公尺以上高山有局部降雪或結冰機率。
周日（1月4日）白天冷氣團減弱，各地短暫回溫，下周一、下周二（1月5日至1月6日）又會有新一波冷氣團影響，實際氣溫還有待觀察，但桃園以北、東半部水氣會增多並出現局部短暫雨，中南部山區也有零星雨勢。