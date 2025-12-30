從客觀角度看自己的家庭生長環境！近期在社群平台Threads上，Youtuber軟體工程師 Roger製作了一份「台灣特權量表」，列出20道題目，若在年滿18歲前有過相關經歷，則可以拿到一分。量表內容曝光後，卻有大批網友拿不到8分！
台灣「特權量表」社群爆紅！客觀測出家庭環境資源
近期在網路社群上，Privilege「特權」一詞爆紅，許多人開始關注社會是否存在公平性，每個人的生長過程中真的獲得同等的資源與機會嗎？但話題相當敏感，也常常成為論戰文。
對此，Youtuber軟體工程師 Roger昨（29）日製作了「台灣特權量表」，只要在18歲以前，有過以下經歷，每一項可得一分：
1. 有自己的房間
2. 有自己的電腦（多人共用不算）
3. 接受過一對一家教
4. 參加過付費資優／競賽／外語檢定培訓班
5. 付費學過樂器／舞蹈／美術任一項一年以上
6. 付費學過網球／高爾夫／滑雪／潛水任一
7. 接受過牙齒矯正／心理諮商任一（或負擔得起）
8. 家中有當時熱門的遊戲主機
（例如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列）
9. 家中長期雇用清潔人員／家務支援
10. 家長都有大學畢業以上學歷
11. 家裡有兩輛車以上
12. 家裡在台北市有住宅
13. 家長有為你配置信託／基金／股票／保單任一
14. 出國旅遊過
15. 去過美國／加拿大／歐洲任一
16. 搭過商務艙以上艙等
17. 家裡有幫你規劃出國讀書
18. 參加過海外夏令營／冬令營
19. 讀過國際學校或雙語私校
20. 擁有雙重國籍／他國永久居留／長期居留權。
Roger也表示，這份量表算是臨時製作，可以不用太過認真看待，同時也在留言區補充，「目前感覺8分以上會是多數人認為蠻有家庭優勢/特權的程度，大概有到PR99以上了，但我覺得不要硬切可能會比較好 ，有幾分就代表有多少優勢」。
台灣「特權量表」你拿能幾分？一票網友分享經驗談：真的有準
這份台灣版本的「特權量表」曝光後，立刻在社群上爆紅，吸引超過萬名網友按讚並紛紛進行實測。結果發現，有一票人拿到的分數不到5分，他們也分享真實心聲：「我有4分，我兒子至少會有7分」、「0分，但我不會怪父母，我愛我爸媽，支持我讀這沒前途但我喜歡的科系，讓我自己決定我的人生」、「我1分，我家小孩10分，我真的是準備好了才當父母，不想階級複製發生在小孩身上」、「2分，但覺得這量表蠻準，身邊第一志願的高中同學，一大票至少6-10分」。
另外，也有屬於「高分群」的網友分享實際心得：「這量表蠻公允的……我是國中私校+台中女中資優班+政大，隨便算我的同學大都是12-15分起跳」、「14分，但是我覺得南北部差很多欸，我們家就普通而已，感覺跟特權一詞沾不上邊」、「介於5-9分的人會承認自己的幸運，超過10分的人則會認為這是應該、理所當然的」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際以該量表回顧成長過程，最終在20個項目中勾選了5項，分別是「有自己的房間」、「有自己的電腦」、「參加過付費資優／競賽／外語檢定培訓班」、「家中有當時熱門的遊戲主機」以及「出國旅遊」，總計獲得5分，未達作者Roger所設定的8分門檻。從主觀角度來看，筆者認為這份量表的項目，確實能反映出受測者是否具備「特權」的背景。
資料來源：軟體工程師 Roger
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期在網路社群上，Privilege「特權」一詞爆紅，許多人開始關注社會是否存在公平性，每個人的生長過程中真的獲得同等的資源與機會嗎？但話題相當敏感，也常常成為論戰文。
對此，Youtuber軟體工程師 Roger昨（29）日製作了「台灣特權量表」，只要在18歲以前，有過以下經歷，每一項可得一分：
1. 有自己的房間
2. 有自己的電腦（多人共用不算）
3. 接受過一對一家教
4. 參加過付費資優／競賽／外語檢定培訓班
5. 付費學過樂器／舞蹈／美術任一項一年以上
6. 付費學過網球／高爾夫／滑雪／潛水任一
7. 接受過牙齒矯正／心理諮商任一（或負擔得起）
8. 家中有當時熱門的遊戲主機
（例如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列）
9. 家中長期雇用清潔人員／家務支援
10. 家長都有大學畢業以上學歷
11. 家裡有兩輛車以上
12. 家裡在台北市有住宅
13. 家長有為你配置信託／基金／股票／保單任一
14. 出國旅遊過
15. 去過美國／加拿大／歐洲任一
16. 搭過商務艙以上艙等
17. 家裡有幫你規劃出國讀書
18. 參加過海外夏令營／冬令營
19. 讀過國際學校或雙語私校
20. 擁有雙重國籍／他國永久居留／長期居留權。
台灣「特權量表」你拿能幾分？一票網友分享經驗談：真的有準
這份台灣版本的「特權量表」曝光後，立刻在社群上爆紅，吸引超過萬名網友按讚並紛紛進行實測。結果發現，有一票人拿到的分數不到5分，他們也分享真實心聲：「我有4分，我兒子至少會有7分」、「0分，但我不會怪父母，我愛我爸媽，支持我讀這沒前途但我喜歡的科系，讓我自己決定我的人生」、「我1分，我家小孩10分，我真的是準備好了才當父母，不想階級複製發生在小孩身上」、「2分，但覺得這量表蠻準，身邊第一志願的高中同學，一大票至少6-10分」。
另外，也有屬於「高分群」的網友分享實際心得：「這量表蠻公允的……我是國中私校+台中女中資優班+政大，隨便算我的同學大都是12-15分起跳」、「14分，但是我覺得南北部差很多欸，我們家就普通而已，感覺跟特權一詞沾不上邊」、「介於5-9分的人會承認自己的幸運，超過10分的人則會認為這是應該、理所當然的」。
資料來源：軟體工程師 Roger