日本女神鈴木愛理相隔9年再來台，明天將參加台南好YOUNG跨年晚會，昨天就到台灣做準備，今（30）日舉辦記者會跟大家見面，她知道台南美食出名，也說自己的人生排序就是「吃擺第一」，所以為了吃台灣美食拚了，在飛機上繫著安全帶也不忘做核心運動，只為了可以多吃一點，還直接撂台語「蓋齁甲（有夠好吃）」，相當真摯，完全沒有偶包。這次一到台南，她坦言事前做足功課，「只在社群上看過台南，但一確定要來，就查了很多資料。」從台南以美食聞名，到充滿懷舊感的歷史街景，全都列入必訪清單，她還不好意思地向工作人員致歉，笑說因為自己太想吃、太想逛，讓大家辛苦安排行程，昨晚一吃完飯就立刻把握時間衝神農街，隔天一早再去林百貨、吃豆花，從昨晚到今天中午幾乎沒停過，「真的吃很多，慘了體重可能變重」。至於吃這麼多會不會自我督促，她也很老實分享心態轉變，說過了25歲後，真的不像以前那樣一下就能瘦回來，因此在日本會控制飲食，甚至演出當天幾乎不吃，但只要離開日本，就會覺得：「今天不吃就吃不到，所以明天還是要吃！」於是改變方式，訓練成「多吃也沒關係的身體」，靠多動來平衡。她還現場示範自己在飛機上綁著安全帶做核心運動、抬腿訓練，畫面一出直接笑翻全場，完全零包袱。當記者笑虧「沒變重不可以回日本」，她立刻驚呼一聲「挖～」，接著表示完全認同這個說法，坦言昨天一到餐桌，看到整桌菜色真的很痛苦，因為每一道都想吃，又得忍耐控制，「每一道都只想吃一口，但都太好吃了，就吃很多」。聊到台南甜食，她表示目前吃到的都很喜歡，並沒有覺得甜到負擔，還主動詢問有沒有推薦。當聽到冬瓜茶、白糖粿，她立刻眼睛發亮喊：「我想吃～～白糖粿」，甚至指著經紀人，脫口而出超標準中文「國華街」，笑說只要是有好吃的東西，地名就會記得特別清楚。說到語言，她當場秀出台語「蓋齁甲」，解釋自己超愛吃，人生就是以吃為優先，所以才想學最貼近台灣人、最道地的「好吃」說法。當記者教她一句台語版本的「我很美」，全場突然偷笑，讓她一臉困惑，等知道真正意思後，立刻笑出來直呼「哇嗚，很可愛」，還比出閃亮亮的手勢，反應超可愛。鈴木愛理曾以女團℃-ute身分來過台灣2次，也曾私下來台拍寫真，對台灣並不陌生，但這次相隔9年再訪，心情格外不同。她回憶上一次是以團員身分來台開唱，對當時台灣的氛圍印象非常深刻，如今再度踏上這片土地，已經是完全不同的階段，期待也跟轉變。