51歲曾馨瑩2008年嫁給大24歲鴻海集團創辦人郭台銘，陸續為郭董生下1子2女，從舞蹈老師晉升郭董夫人的她，18年來成為郭董事業、生活上最強後盾。曾馨瑩近日帶家人前往日本滑雪，連兩天在社交平台分享度假照片，她身穿的白色滑雪套裝價格不斐，至少10萬元起跳，此外，年過半百的曾馨瑩保養得宜，即便近距離自拍也不見太多老化痕跡。
全身滑雪行頭6位數 51歲凍齡功力一流
曾馨瑩今（30）日在IG上傳以一片銀白色雪地為背景的美照，她身上的純白色連帽羽絨外套，隱隱露出logo，為德國滑雪精品品牌Bogner，一件要價約7萬元，加上她昨天曝光的修身雪褲約3萬元，整套行頭10萬元跑不掉。
另外，曾馨瑩上個月中剛過51歲生日，照片中的她不怕臉大，也無畏外界檢視膚況，可見其臉部肌膚光滑無瑕，完全找不到一絲細紋，駐顏功力了得，曾馨瑩在配文寫下：「Have a great day.」旅行的好心情藏不住。
貼文發布後，網友紛紛表示：「真的很美耶！淡淡的唇蜜，淺淺的笑容，透露出好特殊的氣質，要偷偷學起來這種笑容」、「氣質高雅」、「也太美了吧！景美，人更美」、「皮膚好透亮」、「雪景好美，人也好美、皮膚真好，祝福心地善良的妳永遠開心！」
凍齡祕訣無私大公開 作息規律、睡眠充足很重要
曾馨瑩曾經分享保養之道，重點在於長期且自律的生活習慣，她說自己很重視規律作息與充足睡眠，認為穩定的生理節奏是維持好氣色的根本，同時也注重清淡飲食及水分的補充，讓身體維持良好代謝，從內而外展現自然光澤。
至於外在的保養，曾馨瑩偏好「簡單但持之以恆」的原則，著重基礎清潔、保濕和防曬，不過度追求繁複步驟。此外，透過適度運動與舞蹈保持體態與肌膚彈性，也讓整體狀態看起來更加年輕、有精神。
資料來源：HsinYing 曾馨瑩IG
