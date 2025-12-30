跨年夜來了！迎接2026新年，全台各地跨年晚會除了眾星雲集的演唱會外，壓軸的煙火秀更是最大亮點，不過中央氣象署指出，12月31日跨年夜東北季風增強，各地雲量偏多，北台灣濕冷，周三元旦（1月1日）則有強烈大陸冷氣團，《NOWNEWS》也整理全台主要跨年晚會、煙火秀的氣溫、降雨機率、風速。

天氣風險公司指出，跨年夜到元旦白天，新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，跨年夜新竹以北、宜蘭、花蓮降雨機會高，尤其桃園、大台北、宜蘭降雨時間較長，新竹、花蓮則是偶有局部小雨或飄雨機會，大部分時間以多雲到陰的天氣為主，苗栗以南、中南部、台東一帶多雲到晴。

▲跨年夜，桃園以北、宜蘭降雨明顯，體感濕冷，周四元旦（1月1日）迎接強烈大陸冷氣團。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣溫方面，跨年夜到元旦清晨，在中部、北部、東北部都市地區低溫大約15至17度，空曠地區可能只有14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能只有16度上下，雖然不是特別冷，但也是頗有涼意，戶外活動要注意保暖以及身體健康。

元旦清晨，新竹以北、宜蘭、花蓮一帶雲量仍然多且厚，且有繼續下雨的可能性，看見元旦日出的機會偏低，曙光指數只有10至20分。台東一帶雲量也較多，不過有機會在雲縫中碰運氣，曙光指數40至50分，苗栗以南的中南部地區雲量就相對少得多，比較有機會看到元旦的日出，曙光指數來到70至80分。

▲跨年、元旦，基隆北海岸、宜蘭、桃園以北降雨明顯，特別是基隆北海岸、宜蘭會有局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
全台跨年晚會氣溫、降雨機率、風向風速

📍台北最 HIGH 新年城跨年晚會（台北市政府前廣場）
🟡16至18度、降雨機率80％、風速4至5級，吹東北風

▲2026台北跨年下午開始氣溫逐漸降低、濕度越晚越高，降雨機率達80%。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍閃耀新北・1314 跨河煙火（新北市淡水漁人碼頭＆八里左岸）
🟡氣溫15至17度、降雨機率60％、風速6至7級，吹東北風

▲2026新北跨年，氣溫15至17度、降雨機率60％、風速6至7級，吹東北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍桃園跨年晚會（樂天桃園棒球場）
🟡氣溫15至17度、降雨機率40％、風速5至6級，吹東北風

▲2026桃園跨年，氣溫15至17度、降雨機率60％、風速6至7級，吹東北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍新竹跨年晚會（新竹大湳雅公園）
🟡氣溫17至18度、降雨機率30％、風速6至7級，吹東北風

▲2026新竹跨年，氣溫17至18度、降雨機率30％、風速6至7級，吹東北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍台中跨年晚會（台中水湳中央公園）
🟡氣溫17至19度、降雨機率10％、風速3至4級，吹偏北風

▲2026台中跨年，氣溫17至19度、降雨機率10％、風速3至4級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍台中麗寶樂園跨年晚會（麗寶樂園）
🟡氣溫16至18度、降雨機率10％、風速4至5級，吹偏北風

▲2026台中麗寶樂園跨年，氣溫16至18度、降雨機率10％、風速4至5級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍雲林劍湖山世界煙火秀（劍湖山世界）
🟡氣溫16至18度、降雨機率0％、風速3至4級，吹偏北風

▲2026雲林跨年，氣溫16至18度、降雨機率0％、風速3至4級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍台南跨年晚會（永華市政中心西側廣場
🟡氣溫18至20度、降雨機率0％、風速3至4級，吹偏北風

▲2026台南跨年，氣溫18至20度、降雨機率0％、風速3至4級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍台南跨年煙火秀（南科贊美酒店
🟡氣溫17至19度、降雨機率0％、風速3至4級，吹偏北風

▲2026台南南科贊美跨年煙火秀，氣溫17至19度、降雨機率0％、風速3至4級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍高雄跨年晚會（夢時代購物中心
🟡氣溫19至21度、降雨機率0％、風速2至3級，吹偏北風

▲2026高雄跨年，氣溫19至21度、降雨機率0％、風速2至3級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
📍高雄義大世界煙火秀（義大世界）
🟡氣溫19至21度、降雨機率0％、風速2至3級，吹偏北風

▲2026高雄義大世界煙火秀，氣溫19至21度、降雨機率0％、風速2至3級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書

