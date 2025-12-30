我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部日前預告修正草案，嚴管醫美，衛福部長石崇良表態不認同家醫科納入大外科。而衛福部再度召開會議，最終決議「急診」、「家醫」不納入大外科，也預計新制於2026年1月1日正式上路。衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，對於醫美有所約束。但在納入大外科可進行醫美手術的科別，醫事司副司長劉玉菁今（30）日接受媒體聯訪時回應，主要考量是專科訓練中，外科訓練的內容及時間。劉玉菁提到，後續會議決議，以9大專科，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科為主；家醫科和急診並未被納入。為了消除「直美」，醫美新制分成三級管理，劉玉菁說明，在美容醫學處置部分，包括光電、針劑等，在新制上路後，必須有PGY的資格才能進行；若在新制上路前，108年前畢業者，若在施行日前就進行，需要提供實際案例至少32例、加上32小時的補訓；緩衝期為2年。劉玉菁指出，若過去就有進行美容醫學手術，並不屬於9大外科類別者，則是需要提供30例，加上32小時補訓，緩衝期1年。不過，特定美容醫學手術需是特定專科醫師才可操作。但若在108年1月1日前，取得醫師公會全聯會受理「美容醫學特定手術案例認證申請發放證書者」則不受此限。劉玉菁說，「友善查詢美容醫學專區」會於農曆春節前上線，內容會有醫美機構基本資料，包括診所名稱、服務項目、醫師名單等，同時會提供醫師專科類別給民眾查詢。劉玉菁提到，特管辦法也要求執行醫美醫療機構需要報衛生局備查，若沒有提供或者異動未更新，可依《醫療法》處分5萬以上25萬以下罰鍰。