中國解放軍東部戰區展開代號為「正義使命-2025」對台軍演，今（30）日上午宣布其遠程火砲部隊對台灣北部海域實彈射擊。台灣國防部傍晚指出，掌握到解放軍從福建平潭發射共計27枚火箭彈。外媒指，這一款PCH-191火箭彈佈滿福建東南沿岸，價格相對導彈便宜許多，專家也解析對台作戰的作用。台灣海巡署今日中午表示，全程掌握中國解放軍今天上午於平潭射擊PCH-191火箭彈，陸續發射7枚火箭彈，分別落在中國劃定的所謂1號及2號禁航區台灣國防部今日下午召開記者會，情次試次長、中將謝日升指出，根據國軍掌握情資，自上午9時至下午1時，中共解放軍自福建平潭方向及台灣北部、台南與高雄以西海域，實施多管火箭射擊，共計27枚。至下午3時止，國軍共偵獲共機71架次，其中35架次逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域；另有共艦13艘活動，其中11艘進入我24浬鄰接區；公務船則有15艘，其中包含11艘海警船及4艘其他公務船，亦有8艘進入我24浬海域。根據紐約時報報導，中國軍方發布了一段影片，顯示發射了機動多管火箭彈落入海中。專家指出，該發射器似乎是，這是一款較為靈活且成本相對低廉的武器，中國已大量生產，作為更昂貴的大型導彈發射器的替代方案。美國陸軍戰爭學院中國地面作戰研究中心研究主任 阿羅斯特吉（Joshua Arostegui ）表示，「它們基本上可以從沿海任何地方發射，射程覆蓋台灣大部分、甚至全部地區。」英媒金融時報今年5月曾提及，中國東南兩棲部隊配備了升級的運輸裝備、偵察系統和武器。其中一項重要裝備是PCH-191多管火箭炮，射程達300公里，足以打擊台灣境內的目標。該系統裝填速度快，且由於採用車載平台，更難被偵測。解放軍資深分析師卜思高（DennisBlask）說明，191型遠程火箭炮打擊無需太多準備即可使用，在其掩護下，兩棲或陸軍航空部隊可更快速地從靜止狀態發起攻擊，讓人防不勝防，這很難應對。