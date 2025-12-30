我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（中）今晚在台北小巨蛋開唱，她化身成神祕女祭司，現場還有三層樓高公牛神獸開路。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會今（30）日晚間正式在台北大巨蛋登場，蔡依林出道25年首度攻進台北大巨蛋，將現場打造成一座龐大的愉悅宇宙。開場視覺震撼全場，蔡依林化身暗黑女祭司般的「馴獸女王」，駕馭著象徵慾望的異獸霸氣登場，她騎乘著慾望30公尺巨蟒環繞全場，而開場映入眼簾的3層樓高大慶典公牛，更像是衝破大巨蛋，領軍20隻奇幻混種動物傾巢而出，讓台下4萬名觀眾瞬間沸騰。Jolin 此次巡演規模空前，總製作成本高達9億元台幣，創下華語樂壇演唱會史上新高。演唱會腳本靈感源自十五世紀畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》，Jolin親自構思故事脈絡，將「伊甸樂園→人間慾望→地獄懲罰」的三幕式結構轉化為舞台語言。透過「花園中的女孩出走」、「愉悅在苦痛中迴盪」等五大章節，以及「覺醒之巔」、「慾望異域」等六大華麗場景，Jolin化身「愉悅之母」帶領觀眾踏上探索慾望與自我覺醒的旅程。為了將「愉悅宇宙」實體化，製作團隊狂燒1億7千萬元台幣打造各類巨型擬真道具。開場震撼的3層樓高慶典公牛，Jolin的坐騎「慾望巨蟒」與「彩翼飛馬」更是全場焦點。特別的是，巨蛇底下是人工運作，工作人員躲在底下，以操偶方式運作，讓30公尺的巨蟒移動，蔡依林站在上面演唱，雖然背後有支撐，但仍需要有極為強大的核心才能完成這表演。