基隆人等了 30 年的捷運夢正式動工！基隆捷運先期工程今（30）日於百福公園動工，不僅要解決國道塞車噩夢，更將聯手 SB18 五堵站產業園區帶動地方發展。新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑宣示，將全力加速行政審查，目標 2033 年完工通車，徹底翻轉北北基通勤生活圈。
📍重點摘要
• 正式啟動：基隆捷運開工，先期工程由 SB19 百福站點周邊率先起跑。
• 全線規劃： 全長約 15.6 公里，設置 13 座車站，橫跨北北基三市。
• 預算分擔： 總經費 696.89 億元，中央分擔逾 500 億元，三市政府共擔。
• 通勤福音： 與汐東線銜接，實現基隆捷運一車到南港的便利路徑。
• 園區開發： 結合 SB18 站打造「基隆智慧科技園區」，預計創造數萬就業機會。
深入市區 13 站全公開：滿足北北基通勤需求
根據最新公告的基隆捷運路線圖，此中運量捷運系統全長 15.6 公里，路線自基隆八堵起，沿基隆河谷廊帶深入市區。全線共設 13 座車站，分別為：
• 基隆段： 八堵、七堵、六堵、百福、北五堵。
• 汐止段： 保長坑站(2)、保長坑站(1)、汐止區公所、汐科、樟樹灣。
• 台北段： 南陽大橋、南港展覽館、南港。
這條路網不僅服務基隆河谷廊帶居民，更重要的是在樟樹灣站與汐東線（預計 2032 年完工）交會，進一步串聯台北市民生線。未來，八堵與汐止居民將可享受基隆捷運一車到南港的直達服務，大幅降低轉乘台鐵或國道客運的時間成本。
經費審議中 地方先動手：總預算 696.8 億分攤比例
為確保建設效率，儘管工程經費目前由中央審議中，新北與基隆市政府達成共識採取「並行作業」。新北市長侯友宜指出，目前已啟動細部設計並率先針對先期工程動工，以避免後續土木主體工程延宕。
針對基隆捷運建設計畫綜合規劃，總經費 696.89 億元的分擔明細如下：
智慧科技園區：借鏡信義計畫區的立體廊道
基隆市長謝國樑強調，捷運建設是基隆邁向新時代的門戶。市府同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，核心點就在 SB18 北五堵站。園區占地約 30 公頃，將引導傳統倉儲轉型為科技研發與辦公空間，開發樓地板面積初估達 50 萬坪。此外，園區將落實 TOD（大眾運輸導向發展）理念，規劃長達 3 公里的立體人行空廊系統，串連捷運站與周邊 25 棟建築物。此設計不僅克服基隆多雨氣候，更提供更安全、友善的人行環境，讓 SB18 站成為雙北進入基隆的第一個現代化商業亮點。
專家分析：房價與交通的雙重效應
隨著基隆捷運開工的消息釋出，市場預期沿線房地產將迎來新一波關注。尤其是汐止與基隆交界處的百福、五堵地區，在「一車到南港」的交通紅利加持下，可望吸引更多內科、南軟的通勤族移居。
資料來源：新北市捷運局、基隆市交通處
