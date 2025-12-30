我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）今（30）晚間在台北大巨蛋開唱，在慢歌橋段，她要粉絲盡情大聲唱歌，因為場地很大。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林今（30）日晚間在台北大巨蛋開唱，服裝道具佈景多變，在經歷了開場一連串震撼的視覺饗宴與快歌轟炸後，蔡依林終於有機會停下來，走下舞台，好好看清楚坐滿大巨蛋的4萬名觀眾。她變身金莎女伶，從巨大的翻頁真相魔法之書走出來，要觀眾盡情尖叫，因為場地很大。蔡依林表示，今晚是她在經歷連日密集的封閉彩排後，首度面對滿場觀眾，她難掩興奮地說：「這就是彩排過後，第一次迎接來賓的感覺！」大巨蛋對蔡依林而言，也是一個全新的場地，她忍不住好奇地問台下：「距離上一次演唱會有一段時間了，你們是第一次來我的演唱會嗎？」看到台下揮舞著螢光棒和尖叫聲，她馬上變身霸氣女王，立下今晚的入場須知，笑說：「來我的演唱會就是需要大大的流汗、盡情的歡唱。」由於大巨蛋場地遼闊，為了確認大家的熱情能傳遞到每一個角落，蔡依林也不忘向遠方的看台區喊話：「場地很大，我需要更宏亮的聲音。」隨後她也賣關子預告：「然後我接下來會唱你們很喜歡的歌曲。」話音剛落，隨即引爆全場高分貝尖叫，準備迎接經典K歌時段。