越南把「電網韌性」當成能源轉型的下一個關鍵拼圖。國營越南國家電力集團（EVN）近日與法國開發署（AFD）簽下7600萬歐元（約新台幣28億元）貸款協議，作為越南首座抽蓄式水力發電計畫的第一筆國際融資，盼用「大型儲能」解決再生能源起落不定的痛點，讓尖峰用電時段不再只靠火力硬撐。這項被視為越南能源轉型指標案的「北愛抽蓄水力發電計畫」座落於越南中南部寧順省北愛縣（Bác Ái），規模達1200MW，由4部300MW機組組成，總投資約21.1兆越南盾（約新台幣2507億元）。抽蓄電廠的運作方式是利用離峰電力把水抽到上池「存起來」，等到尖峰用電或再生能源出力下滑時，再讓水回流發電，等同把地形當成一顆巨型電池，用來補位風電與太陽能的間歇性。AFD駐越南代表塞陽（Julien Seillan）指出，當越南再生能源裝置量快速擴張，「有電卻送不出去」與供需調度難度都在升高，穩定的儲能與備轉能力變成電力系統能否吃下更多綠電的門檻。外界分析亦指出，越南長期面臨輸電瓶頸與棄電壓力，尤其再生能源資源較集中的區域更常出現電網壅塞，凸顯提升系統彈性的重要性。融資結構上，北愛計畫將由6家國際金融機構組成的聯盟分6筆提供總額近4.8億歐元（約新台幣177億元）貸款，這次EVN與AFD簽署的7600萬歐元（約新台幣28億元）正是第一筆到位資金。除AFD外，參與者也涵蓋AFD旗下經濟合作投資與促進公司（Proparco），歐盟，德國復興信貸銀行（KfW），歐洲投資銀行（EIB），日本國際協力機構（JICA）與義大利存貸銀行（CDP）等，EVN並將此案連結到越南在「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）框架下的國際合作。工程進度方面，EVN資料顯示計畫已在2025年2月啟動建設，首部機組預計2029年12月開始供電，其後於2030年間分批併網。對照越南電力規劃方向，官方版本的電力發展規劃（PDP8）也把抽蓄列為支援高比例再生能源的重要儲能來源，提出2030年前發展約2400MW抽蓄容量的目標。越南政府已宣示2050年達成淨零排放，但要把綠電從「裝得快」變成「用得穩」，仍得補齊輸配電，儲能，市場機制等一整套系統工程。北愛抽蓄案如今在歐日資金挹注下加速成形，不只被期待降低電力產業碳排，也被視為越南從再生能源衝刺期走向電網升級期的一次關鍵測試。