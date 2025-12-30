我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國家審計署新總部大樓3月28日應聲倒塌，奪走95條人命，也成為曼谷在這波地震中唯一整棟垮塌的建築。事隔數月，泰國檢方已在8月7日對23名嫌疑人提起公訴，如今審計署更出面證實，大樓在施工與設計上確有缺陷，讓「偷工減料」與「豆腐渣工程」的質疑再度升溫。這棟規劃作為審計署辦公大樓的30層建築，由泰國意泰發展集團（ITD）與中國國有企業中國中鐵集團旗下「中鐵十局」在泰國的合資公司共同承攬，工程規模約21.36億泰銖（約新台幣18.8億元）。3月28日緬甸發生規模7.7地震後，曼谷多處建物劇烈搖晃，唯獨這棟審計署大樓倒塌，震撼泰國社會。坍塌後的敏感氛圍，在48小時內就浮上檯面。泰媒披露，地震隔天有4名中國籍人士被查獲擅闖已被列為災害管制區的工地，並從現場帶走多達32份文件，包含圖面等資料，警方事後查扣並介入調查；涉事人士則稱是為了保險理賠取回文件。這起「進場搬文件」的插曲，加深外界對工程品質與責任歸屬的疑慮。審計署指出，地震後兩天成立的調查委員會研判，大樓崩塌是從1到4樓的下部結構開始失守，地震剪力作用在剪力牆後引發結構破壞。調查並點出多項關鍵缺失，包括剪力牆混凝土芯樣強度平均值低於規範門檻，施工圖與細部做法不符相關法規，導致抗震能力不足，此外連接梁與剪力牆交界處的鋼筋錨定長度不足，也削弱了接頭強度。審計署直言，設計與施工問題並存，若查有公務員違規，將依法究責。根據《路透社》報導，泰國檢方8月7日以違反施工規範並涉過失致死等罪嫌，起訴共23名個人與法人，其中包括ITD負責人Premchai Karnasuta，以及中鐵十局在泰國的相關單位，部分嫌疑人另涉偽造工程文件。與此同時，特別調查局（DSI）也把「圍標與圖利」線索往上追，6月已將涉及投標串謀的46份卷宗送交國家反貪腐委員會（NACC），稱共有76人被點名，其中70人為政府官員，顯示案件恐不只是單一工地管理失當，而是牽動更大的採購與監督漏洞。專家也提醒，曼谷雖遠離主要斷層帶，但軟弱地層可能放大長週期搖晃，對高樓更不利，因此「地震因素」與「工程缺陷」往往會交織放大災害後果。對泰國而言，這起造成95死的倒塌事件，如今已走到釐清責任的關鍵期，能否把設計審查，施工監造與公共採購的漏洞一次補起來，將直接影響未來大型公共工程的信任底盤。