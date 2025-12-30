我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動部部長李洋與林鴻道主席、蔡家福主席合影。（圖／中華奧會提供）

▲運動員代表郭婞淳與林郁婷獻花給林鴻道主席。（圖／中華奧會提供）

台灣體壇迎來歷史性的一刻！中華奧林匹克委員會今（30）日於台北新板希爾頓酒店舉行第13、14屆主席交接典禮。執掌奧會兵符長達12年的林鴻道，在榮譽主席蔡辰威的監交下，將象徵責任的印信正式移交給新任主席蔡家福。此外，現場更迎來了奧會史上首位女性副主席，象徵台灣體育邁向多元與平權的新篇章。典禮現場冠蓋雲集，除了前教育部長潘文忠外，最受矚目的莫過於奧運雙金得主、現任運動部長李洋。李洋在致詞時感性表示，林鴻道主席過去12年來推動「黃金計畫2.0」、成立國家運動科學中心及防護員制度，是選手們在國際賽場穿金戴銀的幕後推手。林鴻道在卸任致詞中回顧，奧會團隊如同隱形的後勤部隊，從繁瑣的報名作業、服裝量身到國際溝通，始終默默支持著運動員。他任內積極拓展體育外交，不僅讓中華奧會成為全球第五個獲頒國際奧會（IOC）「雅典娜獎座」的國家奧會，近期更親赴洛桑拜會IOC官員，成功提升台灣在國際體壇的能見度。接下重擔的新任主席蔡家福表示，林鴻道留下的資產是未來發展的基石。他承諾將在既有基礎上，打造一個讓運動員能無後顧之憂的環境。面對緊接而來的2026米蘭冬季奧運、名古屋亞運等重大賽事，奧會團隊已啟動後勤佈署，目標只有一個：讓世界看見台灣。本次改選的最大亮點，在於貫徹國際奧會「性別平等」的趨勢。本屆執委會女性比例提升至24%，在25位執行委員中佔有6席。其中，國立臺灣師範大學教授陳美燕當選中華奧會史上首位女性副主席，寫下歷史新頁。此外，執行委員名單更是星光熠熠，包括「舉重女神」郭婞淳、奧運金牌陳怡安等頂尖運動員皆入列進入決策核心，具體落實了「以運動員為核心」的改革理念。