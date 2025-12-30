我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林首登大巨蛋開唱，每場4萬名粉絲、3場共12萬名粉絲朝聖。（圖／凌時差音樂提供）

亞洲天后蔡依林（JOLIN）今（30）日晚間在台北大巨蛋的《PLEASURE》演唱會震撼登場，不過就在氣氛最高潮之際，在晚間10點30分左右一如表定準時結束，觀眾不放棄地喊安可，手裡還握著發亮螢光棒，癡等安可曲，結果蔡依林真的沒有安可曲，要準時回家睡覺了，隨即爆發出一片不捨的哀嚎。今晚在大巨蛋演出精彩絕倫，但蔡依林絕不加班的風格也讓粉絲看見JOLIN做事真的很有原則的一面。蔡依林先前就曾在記者會上透露，自己近年來嚴格遵守規律作息，不耽誤「9點半天后」的美譽，演唱會流程必須精準掌控。跨年場也不會唱到跨年，因為想早點回家休息。今日晚間10點30分一到，Jolin 果真是公務員系歌手，準時結束演出，完全沒有安排安可橋段。但也有粉絲崩潰表示：「螢光棒還有電啊！ 」雖然理解JOLIN的養生原則，但仍忍不住看著手中的螢光棒崩潰大喊：「姐，我的螢光棒還在亮啊！」、「太準時了吧！」、「原來我們輸給了天后的生理時鐘」。沒有安可曲讓歌迷意猶未盡，不過JOLIN在150分鐘內毫無冷場的完美演出，以及堅持「做自己主人」的養生態度，也意外成為大巨蛋粉絲散場時討論的話題。《PLEASURE》演唱會明、後天還有2場演出。