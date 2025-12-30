我是廣告 請繼續往下閱讀

廣達今（30）日代美國子公司Quanta Manufacturing Nashville LLC（QMN）公告，將斥資5.02億美元，向全球燃料電池大廠Bloom Energy採購3組燃料電池微電網系統，藉此強化美國廠區的供電韌性。廣達指出，這批燃料電池微電網系統將部署於美國加州的B16、B18、B19廠區，主要用於滿足AI伺服器生產及營運的電力需求。市場解讀，隨AI伺服器單價與產線價值提高，任何電力瞬斷或供電不穩都可能帶來停線、良率與交期風險，企業開始把「電力可靠度」視為與產能同等重要的生產條件。加州近年受到野火頻仍與電網老化等因素影響，供電穩定度面臨挑戰，對於高價值產品製造基地而言，穩定供電是營運不可或缺的基礎。廣達30日收在平盤263元，成交量11963張。觀察外資動向，為連續十天站在賣方，累計賣出超過11萬張。