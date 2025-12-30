我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（左1）《PLEASURE》演唱會首場在大巨蛋登場，服裝、舞台設計、舞蹈皆百變，像是在看奧運開幕秀。（圖／凌時差音樂提供）

▲蔡依林（如圖）今（30）日晚間在台北大巨蛋的演唱會，是百變秀，當她騎著飛馬現身時，4萬名觀眾看傻。她也對觀眾告白：「你們把我唱哭了！」（圖／讀者提供）

蔡依林《PLEASURE世界》巡迴演唱會於12月30日在台北大巨蛋震撼登場，這場演出斥資高達9億元台幣、刷新大巨蛋演唱會成本紀錄的史詩級大秀，規格之高讓現場彷彿置身「奧運開幕式」。JOLIN像是變身馴獸女王，率領巨蟒、公牛、飛馬，多達20隻珍奇異獸與大型玩偶傾巢而出，不單是演唱會，還是結合視覺藝術與音樂的大型玩偶秀，巨型裝置繞場的震撼畫面讓現場4萬名觀眾驚呼連連，盛讚這是「最頂演唱會」。搭乘巨蟒橋段，粉絲會後也在社群上寫道：「能跟妳尬的只有文英阿姨（在《熱帶魚》裡的演出）了！」本次巡演是JOLIN出道25年來首度站上大巨蛋，為了建構立體的愉悅宇宙，團隊不僅砸下9億元台幣，以國際級規格打造3座旗艦版樂園舞台。最令人瞠目結舌的是耗資1億7千萬元製作的30件巨型裝置藝術，包括慶典公牛、慾望巨蟒、彩翼飛馬、貪婪金豬，具有創意的混合種動物，精細程度宛如藝術偶戲。隨著JOLIN的演出活了起來，大巨蛋變身成大型萬獸派對。演唱會開場就有驚人的氣勢，JOLIN頭戴代表著「愉悅與苦痛」的雙面頭盔，化身「慾望守護者」登上覺醒之巔，並在〈SEVEN〉的歌聲中開啟序幕。隨後她施展大絕招，駕馭一條30公尺樓長的慾望巨蟒邊唱邊跳，搭乘巨蟒繞行大巨蛋一圈和粉絲近距離互動，慶典公牛則是作為開路者，為了女神走在最前面。如同奧運進場式的巡禮安排，在短短10分鐘內就將氣氛推向最高潮，可說是史上最狂開場。演唱會概念源自十五世紀畫家波希的《人間樂園》，由JOLIN親自構思腳本，將演出劃分為〈出走花園〉、〈愉悅在苦痛中迴盪〉、〈愚者的奉獻〉、〈真相之前〉與〈她創造的花園〉五大章節。為了完美演繹「愉悅之母」的進化型態，JOLIN攜手6位頂尖造型師訂製了七套前衛戰袍，從「大地精靈」到妖媚的「魅慾女王」，再到最終章的「愉悅女王」，搭配36名舞者狂換的180套造型，整場大秀宛如流動的時尚藝術展。長達150分鐘、串聯超過30首金曲的視聽盛宴，完全不覺得長，就連粉絲中途想上廁所時還一度捨不得，走得極慢，深怕錯過任何一個環節。看了一次還想再看第二次，想尋找藏在裡面的彩蛋，是令人驚豔的感官之旅。