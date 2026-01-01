2026年元旦起，多項攸關民眾權益的新制陸續上路，從最低工資調升、病假不得「扣光全勤」、育嬰與家庭照顧假更彈性，到報稅免稅額與扣除額全面上調、租金補貼改採「合法房屋」門檻，甚至考駕照題型、交通回訓制度也同步調整。《NOWNEWS今日新聞》整理包，帶讀者一次看懂2026有哪些新規定。

1.勞工新制

最低工資調漲

  • 月薪：2萬8590元→2萬9500元
  • 時薪：190元→196元
病假權益加強

  • 一年內普通傷病假未超過10天，雇主不得做不利處分
  • 全勤獎金不能整筆扣光，要按請病假日數「比例扣發」
育嬰、家庭照顧更彈性

  • 育嬰留職停薪可用「日」請
  • 家庭照顧假可用「小時」請，照顧小孩、長輩都適用
勞保年金全額請領門檻

  • 要領「全額」老年年金需要滿65歲
2.報稅減負擔

免稅額、扣除額全面上調

  • 基本生活費：21.3萬元，增加3000元
  • 免稅額：10.1萬元，增加4000元；70歲以上更高
  • 標準扣除額：單身13.6萬、有配偶27.2萬
  • 薪資特別扣除額：22.7萬，增加9000元
長照特別扣除額提高

  • 自12萬上調至18萬元。
3.補助、民生政策

生育補助加碼

  • 每胎10萬
  • 本國籍女性（含外國籍配偶）生育：每胎 生育給付加上補助合計10萬元
  • 雙胞胎依胎數累加；例如2胎等於20萬
租金補貼「限合法房屋」

  • 新申請案：頂加、違建等 不能領租補
  • 舊戶：同地址續住有緩衝可續申請
青年婚育租屋協助專案

  • 所得門檻放寬：平均所得從最低生活費3倍→3.5倍
  • 新婚2年內：補貼 加碼50%
  • 每多生1胎再加碼50%
文化幣擴大常態化

  • 13至22歲每人可領1200點文化幣
弱勢加發生活補助

  • 低收入戶：每人每月加發1000元
  • 中低收入戶：每人每月加發750元
貨物稅調整

  • 符合規定可申請免徵貨物稅：無添加糖飲料
  • 取消課稅項目：彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等

4.醫療、長照

公費COVID-19疫苗擴大（1/1至2/28）

  • 滿6個月以上民眾皆可打（限期2個月）
健康幣（規劃推出）

  • 打疫苗、健檢、篩檢等（公費或自費）可拿點數
  • 點數可用於折抵健康相關產品
長照3.0擴大給付

  • 納入「全年齡失智且失能者」
  • 納入符合PAC（急性後期整合照護）且長照需要2級以上者
公費胃癌篩檢新增

  • 45至74歲：終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測」，估逾60萬人受惠
5.交通、觀光

考駕照變難

  • 機車筆試：2026年1月起取消是非題、全改選擇題、危險感知情境題
  • 汽車筆試：2026年6月起比照調整（全選擇題）
  • 場考：2026年3月起小型車、大型車增加「停讓」項目
  • 道考：2026年12月起增加路線數、延長路線、加考無號誌路口等
高齡自願繳回駕照有回饋

  • 70歲以上自願繳回駕照：TPASS回饋 50%
  • 每月上限1500元、補助2年
違規達標強制回訓

  • 一般駕駛：1年內特定違規達3次
  • 職業大型車：1年內達2次
  • 必須上3小時矯正防制班
汽車隔熱紙透光率標準

  • 前擋：透光率70%以上
  • 前側窗：透光率40%以上
  • 計程車另規範後側窗、後擋也須合格透光率
平日國旅補助（規劃）

  • 週日至週四：首晚最高抵800元
  • 連住第2晚加碼最高1200元
  • 每月抽1000名生日住宿金：每人1200元
遊覽車管理

  • 全面裝設駕駛識別設備並介接平台
  • 惡意不裝可罰9000元
6.軍公教、金融、環保

軍公教查核制度化

  • 常態查核核心人員不得在中國設籍、持用中共身分證件
公務員赴港澳需申報（2026/7起）

  • 赴港澳不分平假日、事由，都須事前通報登錄
7.其他


家貓強制植晶片

  • 未植入並完成登記，罰 3000至1萬5000元
廚餘養豬有條件恢復

  • 需蒸煮監控、車輛GPS、限定來源並通過聯檢
進口酒標示新規

  • 避免用非原產地文字／地名誤導，版面字體有規範
高考英檢採認年限

  • 3年放寬到 5年；採認種類再增列1項
 7.地方

YouBike未投保不能租

  • 台北／新北／桃園／苗栗／嘉義市需完成公共自行車傷害險投保才可租
  • 北北桃另試辦跨站借還可拿騎乘券
雙北河濱禁行微電二輪

  • 違者罰 300至1200元
台北拖吊更貴

  • 小型車拖吊：900→1500元
  • 保管費：每半天 100→最高300元
新北生育獎勵金、掛號費補助上限調升

  • 第1胎：4萬元（增加1萬）
  • 第2胎：4萬5000元（增加5000元）
  • 掛號費補助上限，符合資格者，門診150元、急診300元
基隆亂丟垃圾罰更重

  • 罰鍰：3600→4800元起跳
新竹市普發消費金

  • 每名市民 5000元，春節前發放；部分資格最快2026/1/21入帳
台中第3胎起加碼

  • 第1、2胎各2萬元
  • 第3胎起每多1胎多1萬元
嘉義市普發現金

  • 2025/12/8前設籍者為主，2026/1/24、1/25發放 6000元
屏東未滿1歲營養補助

  • 每月2000元、領12個月，合計2萬4000元；依設籍居住條件
宜蘭生育津貼調高

  • 新生兒2萬元、產檢交通費3000元；每胎最高2萬3000元
