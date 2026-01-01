2026年元旦起，多項攸關民眾權益的新制陸續上路，從最低工資調升、病假不得「扣光全勤」、育嬰與家庭照顧假更彈性，到報稅免稅額與扣除額全面上調、租金補貼改採「合法房屋」門檻，甚至考駕照題型、交通回訓制度也同步調整。《NOWNEWS今日新聞》整理包，帶讀者一次看懂2026有哪些新規定。
1.勞工新制
最低工資調漲
免稅額、扣除額全面上調
生育補助加碼
4.醫療、長照
公費COVID-19疫苗擴大（1/1至2/28）
考駕照變難
軍公教查核制度化
家貓強制植晶片
YouBike未投保不能租
- 月薪：2萬8590元→2萬9500元
- 時薪：190元→196元
- 一年內普通傷病假未超過10天，雇主不得做不利處分
- 全勤獎金不能整筆扣光，要按請病假日數「比例扣發」
- 育嬰留職停薪可用「日」請
- 家庭照顧假可用「小時」請，照顧小孩、長輩都適用
- 要領「全額」老年年金需要滿65歲
- 基本生活費：21.3萬元，增加3000元
- 免稅額：10.1萬元，增加4000元；70歲以上更高
- 標準扣除額：單身13.6萬、有配偶27.2萬
- 薪資特別扣除額：22.7萬，增加9000元
- 自12萬上調至18萬元。
- 每胎10萬
- 本國籍女性（含外國籍配偶）生育：每胎 生育給付加上補助合計10萬元
- 雙胞胎依胎數累加；例如2胎等於20萬
- 新申請案：頂加、違建等 不能領租補
- 舊戶：同地址續住有緩衝可續申請
- 所得門檻放寬：平均所得從最低生活費3倍→3.5倍
- 新婚2年內：補貼 加碼50%
- 每多生1胎再加碼50%
- 13至22歲每人可領1200點文化幣
- 低收入戶：每人每月加發1000元
- 中低收入戶：每人每月加發750元
- 符合規定可申請免徵貨物稅：無添加糖飲料
- 取消課稅項目：彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等
- 滿6個月以上民眾皆可打（限期2個月）
- 打疫苗、健檢、篩檢等（公費或自費）可拿點數
- 點數可用於折抵健康相關產品
- 納入「全年齡失智且失能者」
- 納入符合PAC（急性後期整合照護）且長照需要2級以上者
- 45至74歲：終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測」，估逾60萬人受惠
- 機車筆試：2026年1月起取消是非題、全改選擇題、危險感知情境題
- 汽車筆試：2026年6月起比照調整（全選擇題）
- 場考：2026年3月起小型車、大型車增加「停讓」項目
- 道考：2026年12月起增加路線數、延長路線、加考無號誌路口等
- 70歲以上自願繳回駕照：TPASS回饋 50%
- 每月上限1500元、補助2年
- 一般駕駛：1年內特定違規達3次
- 職業大型車：1年內達2次
- 必須上3小時矯正防制班
- 前擋：透光率70%以上
- 前側窗：透光率40%以上
- 計程車另規範後側窗、後擋也須合格透光率
- 週日至週四：首晚最高抵800元
- 連住第2晚加碼最高1200元
- 每月抽1000名生日住宿金：每人1200元
- 全面裝設駕駛識別設備並介接平台
- 惡意不裝可罰9000元
- 常態查核核心人員不得在中國設籍、持用中共身分證件
- 赴港澳不分平假日、事由，都須事前通報登錄
- 未植入並完成登記，罰 3000至1萬5000元
- 需蒸煮監控、車輛GPS、限定來源並通過聯檢
- 避免用非原產地文字／地名誤導，版面字體有規範
- 3年放寬到 5年；採認種類再增列1項
- 台北／新北／桃園／苗栗／嘉義市需完成公共自行車傷害險投保才可租
- 北北桃另試辦跨站借還可拿騎乘券
- 違者罰 300至1200元
- 小型車拖吊：900→1500元
- 保管費：每半天 100→最高300元
- 第1胎：4萬元（增加1萬）
- 第2胎：4萬5000元（增加5000元）
- 掛號費補助上限，符合資格者，門診150元、急診300元
- 罰鍰：3600→4800元起跳
- 每名市民 5000元，春節前發放；部分資格最快2026/1/21入帳
- 第1、2胎各2萬元
- 第3胎起每多1胎多1萬元
- 2025/12/8前設籍者為主，2026/1/24、1/25發放 6000元
- 每月2000元、領12個月，合計2萬4000元；依設籍居住條件
- 新生兒2萬元、產檢交通費3000元；每胎最高2萬3000元