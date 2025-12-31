我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）在慢歌橋段變身金莎女伶，從巨大的翻頁真相魔法之書走出來。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林昨（30）晚在大巨蛋開唱，乘坐巨蛇出場震驚粉絲，許多人狂誇50年來沒有華語歌手做得到，而她其中一套服裝，化身金髮女伶，從巨大的翻頁真相魔法之書走出來，不過仔細一看，跟《名偵探柯南》中工藤新一的媽媽工藤有希子有幾分神似。不僅如此，過程中蔡依林的項鍊斷掉，由於墜飾是一個大寫的J，看起來有一定的重量，她一邊唱歌一邊看一旁的舞者，有網友笑說，她當時的眼神就是在說，「快救老娘！」蔡依林在大巨蛋開唱，給足歌迷視覺與聽覺的饗宴，其中一套她身穿金色緊身馬甲，頭髮也是金色，髮尾微微向外捲起，瀏海掛在顴骨兩側，猛一看像極了《名偵探柯南》中工藤新一的媽媽工藤有希子，蔡依林也感性說，上一次在台北開唱已經是6年前，這次開唱誠意滿滿，還和粉絲說，「上班辛苦了！」引來全場歡呼。另外，值得一提的是，蔡依林在唱〈馬德里不思議〉時，胸前的大型J字樣項鍊斷掉，她馬上用眼神示意旁邊的舞者，接著她大步朝舞者走去，直接跪在地上，兩位舞者一個撩頭髮，一個搶救項鍊，蔡依林把自己交給夥伴，歌聲沒停過，即便跪著也一邊舞動身體。有網友將這一幕PO上社群平台，引來許多人留言，「台上一分鐘，台下十年功」、「教科書等級處理舞台危機」、「這反應有夠可愛」、「舞者兩個人合作無間」、「太鎮定了，危機處理好厲害啊」。