中信兄弟昨（30）日公布新賽季一軍打擊教練，由32歲後藤駿太與33歲的西田明央共同擔任，2人過去未有過職棒教練經驗，個人執教的首站皆是台灣。駿太過去在選手時期打擊並不突出，在球隊宣布職務後，受到不少質疑，駿太也在深夜於個人社群發文，寫出即將來台發展的心聲，他坦言在球員生涯不是一位留下輝煌成績的選手，也比誰都清楚如何面對失敗，「我告訴自己要親身陪伴每一位選手一起成長。」
後藤駿太本季退役 馬上來台擔任兄弟打擊教練
現年32歲的駿太，在2010年日職選秀會首輪被歐力士指名，由於入團時與前輩後藤光尊同姓，因此登錄名以「駿太」亮相。進入職棒後，駿太在打擊上並未有太多出色的發揮，15年職棒生涯中，僅在2014年賽季打擊率破2成50。通算出賽1042場，敲出393安、15轟，生涯打擊率2成16。
也因為駿太生涯打擊成績不突出，在兄弟宣布其接任打擊教練時，台、日球迷都感到意外，不少人認為駿太退役後應該會擔任守備、跑壘教練，沒想過會是打擊教練一職。
兄弟球團指出，看重駿太熟悉日職最新打擊機制以及Driveline系統運用，期待將最新的打擊觀念與實戰打擊經驗帶給球員，提升團隊在進攻端的整體競爭力。
首度回應接任兄弟教練 後藤駿太：「我比誰都清楚迷惘的瞬間」
駿太深夜也在個人社群上正式宣布將接任兄弟的打擊教練，他也吐露出心聲，「老實說，在我的球員生涯中，我並不是一位能留下輝煌成績、值得昂首闊步的選手。但我很慶幸且幸福的是，我有機會向許多優秀的總教練、教練以及頂尖的選手們請教打擊。」
駿太坦言，正因為曾經歷過打不出成績的時期，對於「為什麼打不到球」、「產生迷惘的瞬間」以及「感到痛苦的關鍵點」，自己比誰都清楚。他也自嘲，「說到『打不到球的方法』，我可是知道成千上萬種呢。」駿太表示，「也正因如此，我希望自己不僅是一位只會談論空洞理論的教練，而是一位能正面應對選手在低潮時的焦慮與不安，與他們共同面對的教練。」
承諾陪伴選手成長 後藤駿太：「這是我才能勝任的角色」
駿太告訴自己要親身陪伴每一位選手，「一起煩惱、一起思考、一起向前邁進。這就是我認為只有我才能勝任的角色。我會帶著這份緣分與覺悟，為了中信兄弟的勝利竭盡全力。」駿太感謝在他引退貼文下方留言的每個人，「我收到了比想像中還要多的留言，老實說，我內心充滿了感動。每一則留言我都會仔細閱讀。即使無法一一回覆，我也確實感受到了大家的這份謝意。今後也請多多指教。」
承諾陪伴選手成長 後藤駿太：「這是我才能勝任的角色」
