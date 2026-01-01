臺北市私立育達高級中等學校（育達高中）4年前因減班導致教師超額，資遣一名月薪4萬5的高職部國文老師。這名老師不服提告，一審勝訴討回職位，但二審逆轉敗，關鍵是「國文老師英文不夠好」。
育達高中原名育達高級商業家事職業學校（育達高職），2020年因考量國際部未來招生走向，改名「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」，校名長達23個字，簡稱普林思頓高中。2022年校方基於「校友感情因素」，將校名改為「育達學校財團法人臺北市私立育達高級中等學校」，簡稱育達高中。
對育達高中提告的陳老師，從2012年開始在育達高中的高職部教書，資遣前月薪4萬5630元。育達高中在2020年4月14日通知陳老師是超額教師，之後以電子郵件通知開會，並告知「慰助方案」、「資遣事宜」，沒有輔導調整職務的措施。
到了2021年1月28日，校方發函通知終止聘任關係，陳老師向臺北市教師申訴評議委員會申訴成功，校方向教育部提起再申訴遭駁回，之後提告行政官司，不過沒有打到底，2021年11月校方開教評會再度資遣陳老師，並於2022年1月10日撤回行政訴訟。
陳老師二度遭逢資遣，但這次向臺北市教師申訴評議委員會、教育部申訴都被駁回，因此向法院請求確認僱傭關係。
台北地院調查，育達高中2021年開課國文學分數為高一39堂、高二40堂、高三32堂，總計111堂，但育達高中有13位國文老師，若要滿足每人基本授課時數14堂，應有182堂，確有減班導致部分教師無課可教的情形。
一審法官指出，育達高中的高中部有4名國文老師授課堂數超過基本授課時數3堂，他們「多上」的12堂課其實可以分配給陳老師。國中部則有徵求國文老師，需要教授5堂課，兩者相加已超過一名教師基本授課時數14堂，陳老師雖未報名參加國中部教師甄選，但有寫emaill表達願意教國中部，校方卻置之不理，還辯稱「現職已無工作又無其他適當工作可以調任」並不合理，因此認定資遣不合法，判決雙方僱傭關係存在，育達高中應回復陳老師的正式教師職位。
案件上訴二審後出現逆轉，高院法官查出，如果陳老師為了達到每週基本授課時數而去教國中部，仍不符合校方甄選的條件：國中部國文教師資格，除需為大學或研究所以上本科系畢業外，尚需具備「多益500分以上或其他同級英語能力檢測」，而陳老師承認她不具備相關英語能力，國中部國文課並不屬於可供安置陳老師的適當工作。
為何學校會對國文老師要求英文能力？因為育達高中的國中部採用雙語教學，國文老師必須跟外籍老師溝通協調，所以得具備一定英語能力。
高院合議庭改判育達高中勝訴，不須回復陳老師職位，也不必補付薪資。本案尚可上訴。
