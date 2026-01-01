我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北市私立育達高級中等學校（育達高中）4年前因。這名老師不服提告，一審勝訴討回職位，但育達高中原名育達高級商業家事職業學校（育達高職），2020年因考量國際部未來招生走向，改名「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」，校名長達23個字，簡稱普林思頓高中。2022年校方基於「校友感情因素」，將校名改為「育達學校財團法人臺北市私立育達高級中等學校」，簡稱育達高中。對育達高中提告的陳老師，從2012年開始在育達高中的高職部教書，資遣前月薪4萬5630元。育達高中在2020年4月14日通知陳老師是，之後以電子郵件通知開會，並告知「」、「」，沒有輔導調整職務的措施。到了2021年1月28日，校方發函通知終止聘任關係，陳老師向臺北市教師申訴評議委員會申訴成功，校方向教育部提起再申訴遭駁回，之後提告行政官司，不過沒有打到底，2021年11月校方開教評會陳老師，並於2022年1月10日撤回行政訴訟。陳老師二度遭逢資遣，但這次向臺北市教師申訴評議委員會、教育部申訴都被駁回，因此向法院請求確認僱傭關係。台北地院調查，為高一39堂、高二40堂、高三32堂，一審法官指出，育達高中的高中部有4名國文老師授課堂數超過基本授課時數3堂，他們「多上」的12堂課其實可以分配給陳老師。國中部則有徵求國文老師，需要教授5堂課，兩者相加已超過一名教師基本授課時數14堂，陳老師雖未報名參加國中部教師甄選，但有寫emaill表達願意教國中部，校方卻置之不理，還辯稱「」並不合理，因此認定資遣不合法，判決雙方僱傭關係存在，育達高中應回復陳老師的正式教師職位。案件上訴二審後出現逆轉，高院法官查出，為何學校會對國文老師要求英文能力？因為高院合議庭改判育達高中勝訴，不須回復陳老師職位，也不必補付薪資。本案尚可上訴。