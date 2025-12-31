2026大安森林公園「一邊哭一邊跨年」將於今（31）日跨年登場，活動主打邀請民眾在跨年夜觀賞經典電影《愛情萬歲》，和蔡明亮導演、演員李康生、楊貴媚一起度過2025年尾巴。這場活動曾紅到國外，登上CNN、BBC等外媒版面，今年活動也邁入第3年，由國家影視聽中心攜手主創團隊舉辦，《NOWNEWS今日新聞》整理大安森林公園邊哭邊跨年活動相關資訊，包括時間地點、電影時刻表、免費好禮等，讓讀者一文快速理解。
🟡「大安森林公園一邊哭一邊跨年」是什麼？
知名導演蔡明亮電影作品《愛情萬歲》結局中，女主角楊貴媚坐在大安森林哭泣7分鐘的長鏡頭是影史上名場面。2023年底網友為致敬經典，在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，原本只是開玩笑性質提議，沒想到3萬名網友表示有興趣，更吸引百名影迷到場支持。
2024年適逢電影《愛情萬歲》30週年，國家影視聽中心接力主辦活動，並升級成大銀幕邀請民眾在大安森林公園觀看《愛情萬歲》，2025年活動也將邁入第3年，再度邀請蔡明亮、李康生、楊貴媚原班人馬重聚，楊貴媚本人也將實際到場「陪哭」。
這場別具意義的「集體哭泣」跨年活動，曾吸引CNN、BBC外媒報導，提及活動體現出「It’s okay not to be okay （不ok也ok）」的現代人生活態度，對於孤單沮喪的人來說，在歡樂的跨年前夕還是有哭泣與發洩情緒的自由，被稱作是全台「最寂寞跨年」。
🟡2026「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動時間、地點
◾活動名稱：又在大安森林公園一邊哭（一邊看電影）一邊跨年
◾開始時間：12月31日（三）晚間19時5分起
◾活動地點：大安森林公園音樂露台（106台北市大安區新生南路二段1號露天音樂表演臺）
◾官方網站：國家電影及視聽文化中心https://www.facebook.com/TaiwanFilmAndAudiovisualInstitute
◾活動門票：免費入場、自由入座
◾活動亮點：楊貴媚、蔡明亮、李康生到場陪哭
🟡「大安森林公園一邊哭一邊跨年」電影時刻表
◾19:05《數電影的人》普遍級
◾20:40《台北之晨》普遍級
◾21:30《愛情萬歲》輔導級： 亞洲首映4K數位修復版
🟡「大安森林公園一邊哭一邊跨年」免費好禮、領取方式
◾領取時間：12月31日晚上20時開始排隊，20時30分開放領取。
◾免費好禮領取方式
৹ 哭包衛生紙
加入國家影視聽中心的官方LINE，出示畫面至活動服務台即可兌換，每人限換一包，只送不賣，數量有限。
৹ 貼紙
活動現場將免費發放「心碎甜心」貼紙，共3款隨機發放，只要加入國家影視聽中心的官方LINE，出示畫面至活動服務台即可兌換。
৹ 100份WARM TOUCH 石墨烯保暖法蘭絨萬用毯
由HOLA 和樂家居免費發放，顏色隨機出貨，不供挑選，數量有限送完為止，領取時需出示HOLA社群FB/IG/threads其中一項追蹤畫面，每人限領一份，禁止插隊、代排隊，排隊途中離開即視為自動放棄。
