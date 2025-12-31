每年看台北101的煙火秀跨年倒數，是許多民眾願意擠到信義區的主要原因，不過這兩年卻傳出有人誤把別的高樓看成是台北101，在倒數完後發現「面對著的101」竟沒放煙火，才驚覺原來是把台北天空塔誤以為台北101，而另一棟高樓還有南山廣場（微風南山）。《NOWNEWS今日新聞》整理目前台北信義區三大高樓的外觀特徵與功用，希望今晚倒數時，別再有人搞錯。
今（2025）年元旦1月1日凌晨，有多名網友在社群平台PO影片分享，在國父紀念館欣賞跨年煙火時，已倒數完之後但卻沒看到101施放煙火，這才發現是看錯方向、看錯大樓，這才大喊「我們拍錯棟了嗎？」、「101在另一邊啦，我們看錯棟了。」而網友們也留言：「不是，怎麼會有看錯根的問題」、「一個看錯就算了，還一群，笑死！」，也有人提到其實之前就發生過誤認事件，沒想到過了一年又再重演。原來不少民眾都把台北天空塔看成了台北101。
細看「台北天空塔」在去（2024）年12月31日當晚，上頭一樣有「愛TW」與「2025」的圖樣，在黑夜中的確容易認錯，從網路影片畫面中可見，大批民眾齊聚等待煙火，每個人的手機鏡頭全朝向天空塔方向，待發現搞錯對象之後眾人紛紛覺得自己太搞笑而趕緊轉移陣地，而現場甚至也有位民眾竟喊著「我們看錯棟了，那是微風南山」，當下還未知是台北天空塔，足見這三棟高樓真的容易讓人搞混。
事實上，台北三大高樓由高到低，分別為台北101（高度508公尺高）、台北天空塔（高度280公尺）、台北南山廣場（高度272公尺），本文一次整理外觀特徵，希望民眾們今年別再搞錯。
📍台北101
台北101的主體建築高508公尺，目前是台灣的第一高樓，也是台灣唯一高度超過500公尺、樓層超過100層的建築物，位居全世界第11高建築物。建築造型如竹節，以每8層作為一單位，取其8為「發」的好兆頭，自2005年（即2004年12月31日）開始，每年跨年都會施放煙火。
📍南山廣場
南山廣場目前為台北第二高樓、全台第三高樓，地點就在台北101對面，前身為台北世貿二館，目前商場部分由微風廣場經營，民眾們習慣「微風南山」稱之。
📍台北天空塔
台北天空塔（The Sky Taipei）則有「奢華綠竹筍」封號，即將完工，由國際建築團隊ACPV與義大利設計大師Antonio Citterio聯手打造的280公尺摩天大樓，屆時將擠下南山廣場成為台北第二高樓。台北天空塔規劃進駐雙品牌飯店，包含凱悅酒店集團兩大品牌柏悅Park Hyatt和安達仕Andaz，另有百貨公司、頂級俱樂部Urban Club、奢華宴會展演廳等。
而台北天空塔更於本（12）月月中試燈，打出「箭頭」指向隔壁台北101，並秀出字樣「我是台北天空塔，他才是台北101」，足見真的太多人搞混。
資料來源：台北101、台北天空塔、南山廣場
