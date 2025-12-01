我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傑瑞德巴特勒（左一）在《天劫倒數2：大遷徙》中又要和家人經歷一堆冒險。（圖／車庫娛樂提供）

▲西島秀俊（右）與桂綸鎂（左）在《最親愛的陌生人》中飆戲，精彩可期。（圖／甲上娛樂提供）

▲舒淇在《狂野時代》的造型與演出都很有特色。（圖／好威映象提供）

▲林怡婷（左）因《恨女的逆襲》獲得金馬獎最佳新演員提名，表現很搶眼。（圖／華映娛樂提供）

▲《情感的價值》是入圍奧斯卡呼聲頗高的挪威強片，演員都很突出。（圖／海鵬提供）

▲巨石強森在《重擊人生》展現演技實力，已先入圍金球獎最佳男主角。（圖／采昌國際提供）

▲《只是一場意外》展現伊朗名導賈法潘納希的不凡功力，已獲坎城影展最佳影片金棕櫚獎。（圖／摘自IMDb）

2026年開年第一個月，早先被視為「都市傳說」等級的古天樂《尋秦記》電影版，終於要正式上映，跟期待多時的觀眾見面，港劇版的女主角包括宣萱、郭羨妮、滕麗名等都回歸，將令資深粉絲開心雀躍。外片市場則會有一堆瞄準奧斯卡金像獎的大片陸續登場，包括巨石強森的演技突破之作《重擊人生》、巴西強片《這不只是個間諜故事》等，觀眾有機會大飽眼福。熱門影集登上大銀幕，在好萊塢並不算罕見，華人影壇過去則有《想見你》、《步步驚心》等例子。《尋秦記》特殊之處在於劇集版落幕後多年，才終於開拍了這部電影版續篇，殺青了之後又碰上新冠肺炎疫情，後製作又耗了5、6年，拖到香港一度認為這部片是「都市傳說」，大家都講過卻不一定存在，現在觀眾可以親眼見識到底成績如何，全台將於1月9日上映。疫情期間曾經在台灣上映、創下不錯票房的《天劫倒數》，描述傑瑞德巴特勒扮演的工程師，需要帶領家人躲避彗星碎片可能毀滅地球的危機，一路上驚險重重，最後終於看似有個光明的結局，卻因為片子反應超乎預期的好，幾年後續集《天劫倒數2：大遷徙》誕生，這一家人需要從安全地帶穿越歐洲荒地，尋找新的家園，一路上危險重重，應該仍具有頗高的娛樂價值，台灣將於1月9日上映。跨國合作拍片又有新的搭配，日本影帝西島秀俊和台灣影后桂綸鎂扮演一對住在紐約的夫妻，平常各自忙自己的工作，雖然會為照顧兒子的分工吵架，還能維持表面和平，卻在兒子失蹤後，牽扯出更讓人意外的命案。兩人在演技上都有賣力表現，影片本身也呈現出獨特風貌，是一部值得細細品味的電影，台灣將於1月16日上映。在坎城影展獲得評審團特別獎的《狂野時代》，是中國著名的藝術片導演畢贛又一力作，由6個篇章組成，易烊千璽分飾5角，穿梭於不同時代的奇幻情節中，觀眾如同做了一個又一個夢，舒淇、趙又廷、李庚希等聯合演出，演員陣容堅強，卻並非娛樂通俗電影，需要有些耐性與想像力，全台將於1月16日上映。入圍金馬獎最佳新演員、獲得最佳動作設計的《恨女的逆襲》，描述和媽媽、弟弟一起住在宮廟的女生，平常在拳館練拳，由於爸媽分居、爸爸疑似另有新歡，讓她的家庭生活已經不很滿意，而她在拳館練拳，逐漸發現在拳壇也是有真有假，她只知道要展現實力，還弄不清人世間的道理，該如何活出自我？新秀女主角林怡婷表現相當亮眼，蔡振南、游安順、王彩樺等老薑也有沈穩表現，全台1月16日上映。坎城影展評審團大獎得主《情感的價值》，不但代表挪威角逐奧斯卡最佳國際影片大獎，還因為片子成績突出，廣被看好會入圍最佳影片、最佳、男配角等多項獎，錯過可惜。情節描述一對關係疏遠的姊妹，在媽媽去世後被迫與關係同樣疏離的爸爸一起過生活，爸爸曾是電影名導，卻已被人遺忘，他們能夠修補關係、昔日名導也能重振雄風嗎？台灣將於1月23日上映。觀眾印象中只是商業娛樂片動作紅星的巨石強森，在真人實事改編的《重擊人生》，難得一回發揮演技實力，立刻入圍金球獎影帝，也被預期有點機會打進奧斯卡名單。他扮演重量級綜合格鬥冠軍馬克柯爾，馬克最愛的前妻則由和他合作過《叢林奇航》艾蜜莉布朗扮演，彼此的默契更佳，飆戲更精彩，足以讓觀眾對巨石強森的實力刮目相看，台灣於1月23日上映。勇奪坎城影展最佳影片金棕櫚獎的《只是一場意外》，是另一部被看好在奧斯卡最佳國際影片、最佳影片會雙料提名的大片，伊朗名導賈法潘納希也有厚望打進5個最佳導演的入圍名額中。片子從一場車禍事故，意外揭露塵封多年的駭人祕密，人生中的荒謬處境，與國家體制對小老百姓的壓迫與創傷交織，展現導演不凡功力，台灣將於1月30日上映。