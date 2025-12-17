曾獲金馬獎最佳新演員的《左撇子女孩》，代表台灣打進奧斯卡最佳國際影片的初選入圍名單，總共有15部片要爭取最後的5個入圍名額，《左撇子女孩》對手包括巴西《這不只是個間諜故事》、挪威《情感的價值》、韓國《徵人啟弒》等，導演鄒時擎接獲喜訊後激動也感謝，表示希望以這部片讓世界不同文化與視角看見台灣、理解台灣。
《左撇子女孩》通過奧斯卡初選 導演鄒時擎想讓台灣被看見
《左撇子女孩》是第98屆奧斯卡金像獎唯一擠進最佳國際影片初選名單的華人電影，香港、馬來西亞、新加坡、中國各自派出《破·地獄》、《搖籃凡世》、《默視錄》、《南京照相館》參賽，全部都在這一關就止步。鄒時擎表示：「入選奧斯卡短名單，我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。」
她衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴，認為從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。而她也成為台灣第一位作品進入奧斯卡最佳國際影片初選名單的女導演，意義非凡。
這部片子讓鄒時擎耗費超過25年，終於能夠完成，全片都在台灣拍攝，由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺及黃鐙輝主演，描述母女三口在台北的夜市擺攤討生活，卻發生一連串的意外與衝突，甚至彼此的關係還在結尾有意外驚人的爆點，最終仍要各自面對自己人生上的考驗。
台灣曾以《臥虎藏龍》得獎 《陽光普照》曾殺入初選名單
之前台灣派出影片進軍奧斯卡最佳國際影片（及其前身最佳外語片）的戰績包括李安執導的《囍宴》、《飲食男女》成為正式入圍的最後5強卻都未獲獎，另一部他的作品《臥虎藏龍》則順利勝出，為台灣抱回至今唯一一座奧斯卡最佳外語片殊榮。
在此之後，魏德聖《賽德克·巴萊》、鍾孟宏《陽光普照》都有打進初選名單，卻沒能擠進正式入圍的最後5個名額，《左撇子女孩》也有番硬仗，面臨強勁的對手。其中《這不只是個間諜故事》、《情感的價值》、以及伊朗名導賈法潘納希執導卻代表法國的《只是一場意外》是聲勢是最看好的。西班牙代表《穿越地獄之門》也頗受支持，這樣已佔去4個名額。
《左撇子女孩》遇強敵 《國寶》有阿湯哥加持爬升快
為了爭取奧斯卡關注，《徵人啟弒》韓國名導朴贊郁和男主角李炳憲傳這1個多月以來都常駐好萊塢參與各大活動、賣力造勢，日本片《國寶》原先聲勢不算高，而近日片中要角渡邊謙打動曾合作的湯姆克魯斯，為這部片大力站台，還主持了洛杉磯的影人特映場，讓片子能見度大提升，果然一舉殺進前15強初選名單，後勢還在看漲。
《左撇子女孩》則有今年奧斯卡大贏家《艾諾拉》的最佳導演西恩貝克監製、剪輯、共同編劇，也算是聲勢不低，加上美國賣給Netflix，得到不錯的宣傳資源，最終能否殺出重圍、登上最佳國際影片正式入圍名單？奧斯卡主辦單位明年1月22日就會宣布所有項目的提名名單，屆時就知分曉，頒獎典禮將於台灣時間明年3月16日舉行。
第98屆奧斯卡金像獎初選名單
最佳國際影片
《Belén》阿根廷
《這不只是個間諜故事》巴西
《只是一場意外》法國
《聽見墜落之聲》德國
《Homebound》印度
《總統的蛋糕》伊拉克
《國寶》日本
《All That’s Left of You》約旦
《情感的價值》挪威
《Palestine 36》巴勒斯坦
《徵人啟弒》南韓
《穿越地獄之門》西班牙
《失控夜班》瑞士
《左撇子女孩》台灣
《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞
最佳選角
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《穿越地獄之門》
《凶器》
《魔法壞女巫：第二部》
最佳攝影
《小人物之歌》
《暴蜂尼亞》
《去死吧，親愛的》
《F1電影》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《新浪潮》
《一戰再戰》
《情感的價值》
《罪人》
《穿越地獄之門》
《悠唱藍調》
《聽見墜落之聲》
《火車大夢》
《魔法壞女巫：第二部》
最佳妝髮
《黑道中人》
《科學怪人》
《國寶》
《橫衝直闖》
《Nuremberg》
《一戰再戰》
《罪人》
《重擊人生》
《醜繼妹》
《魔法壞女巫：第二部》
最佳視覺效果
《阿凡達：火與燼》
《電幻國度》
《F1電影》
《科學怪人》
《侏羅紀世界：重生》
《火燒天堂鎮》
《罪人》
《超人》
《創：戰神》
《魔法壞女巫：第二部》
最佳音效
《阿凡達：火與燼》
《F1電影》
《科學怪人》
《不可能的任務：最終清算》
《一戰再戰》
《罪人》
《穿越地獄之門》
《史普林斯汀：走出虛無》
《超人》
《魔法壞女巫：第二部》
最佳原創配樂
《阿凡達：火與燼》
《暴蜂尼亞》
《美國隊長：無畏新世界》
《Diane Warren: Relentless》
《F1電影》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《海妲》
《炸藥屋》
《影星傑凱利》
《橫衝直闖》
《Nuremberg》
《一戰再戰》
《罪人》
《穿越地獄之門》
《火車大夢》
《創：戰神》
《Truth & Treason》
《鋒迴路轉：亡者歸來》
《魔法壞女巫：第二部》
