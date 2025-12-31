我是廣告 請繼續往下閱讀

有沒有在地內行的推薦隱藏觀賞點，第一次看101煙火想要留下美好回憶啊！」

▲台北101跨年煙火是每年重頭戲，有網友生平第一次上台北跨年，請益101跨年煙火觀賞景點，引發討論。(圖／記者林柏年攝)

101跨年煙火不要再去象山步道了！4大隱藏觀賞點公開：風向順又好拍

包括「惠安公園」、「永春崗公園」、「國父紀念館翠湖」以及「路易莎象山藝文門市」都是近幾年超夯的101煙火拍攝點。

▲惠安公園是一座社區型的公園，位於信義區巷弄內，只要爬幾個樓梯就能看見完整的101。（圖/台北旅遊網官方IG）

▲國父紀念館翠湖不僅有超美101倒影，還可以看到101外觀樣貌，今天大巨蛋看完蔡依林的粉絲，可以直接轉戰這裡看101煙火！（圖/國父紀念館官網）

▲永春崗公園近幾年也是被不少人推薦看101煙火的地方。（圖/登山休閒網）

筆直的街道搭配101震撼的視覺效果，拍起來相當好看

▲《NOWNEWS》記者去年就到「路易莎象山藝文門市」街道看101煙火，好拍又美非常推薦！（圖/記者張嘉哲攝）

賈永婕上任第2次跨年！2026台北101跨年煙火首度採用「低煙煙火」

今年101跨年煙火首度採用意大利「低煙煙火」

整段煙火將以5大段落方式呈現，總時長300秒跟去年一樣。

▲今年101跨年煙火首度採用意大利「低煙煙火」，並且調整煙火發射間隔時間，為了讓煙火呈現更加完美。（圖/台北101提供）

包括詹維全〈勇者・啟程〉、賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉、林樺霖〈T-Island〉和張富隆〈聲織福爾摩沙〉

今（31）日為2025年最後一天，各縣市也都將準備精彩的跨年晚會迎接新年，其中每年都被視為重頭戲的「台北101煙火秀」當然還是焦點，不少人都準備北上一睹風采。然而說到觀賞101煙火的地點，象山步道、四四南村每年總是擠爆人潮，雖然景觀不錯，但人潮壓力也讓不少人尋求其他觀賞地點，就有不少內行人推薦其他101跨年煙火地點，不僅風向順，拍起來也是非常漂亮，包括「惠安公園」、「永春崗公園」、「國父紀念館翠湖」以及「路易莎象山藝文門市」，今晚想看101煙火的民眾可以參考看看！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「今年終於要去101看跨年煙火了，但是查了好多地方發現都好擠的感覺，不然就是拍出來有很多煙，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「超推惠安公園、路易莎象山藝文門市都有看過，風向都是順的也很好拍」。然而過去大家看101跨年煙火總是喜歡跑道象山步道去，但人太多又要爬階梯提前上去卡位，近幾年不少人轉戰其他地方，內行人推薦幾大隱藏觀賞點，惠安公園是一座社區型的公園，位於信義區巷弄內，只要爬幾個樓梯就能看見完整的101，觀賞視野絕佳；永春崗公園則是近幾年被開發的觀賞點，是位於象山登山步道入口處，人潮較少，看完煙火可以立即撤退，比較不累又方便；國父紀念館翠湖不僅可以看到101超美倒影，還能觀賞整支101外貌，今天有要去看蔡依林演唱會的人超適合直接在這看101煙火，唱完離開大巨蛋差不多快11點，就不用走到信義區去啦！至於最後一個景點「路易莎象山藝文門市」，《NOWNEWS》記者去年就實際在此觀看101跨年煙火，第一次在這裡看真的非常驚艷！雖然人潮蠻多，但也不會擠到完全沒有空位，，今年也是跟親朋好友又相約要一起去那裡看煙火，超推看101煙火新手小白可以搭捷運到象山、永春捷運站步行過去。然而今年是賈永婕上任101董事長之後第二次跨年，繼去年廣受好評之後，，並且調整煙火發射間隔時間，為了讓煙火呈現更加完美。值得一提的是，今年台北101也首次跟台北流行音樂中心共同舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」，以「大航海時代」、「民主時代」、「科技之島」及「多元的土地」4大主題，徵集30歲以下新生代音樂創作者作品，最終在234件作品中，精選四首歌曲來當作今年跨年101煙火配樂，，讓人相當期待今晚101煙火的燦爛。《NOWNEWS》也在此預先祝大家新年快樂囉！