▲靈超在高鐵站爆走影片曝光後掀起網友熱議。（圖／靈超DIDI微博）

中國24歲男星靈超透過選秀節目《偶像練習生》走紅，同年度以男團ONER出道，靠著帥氣長相及過人實力擁有高人氣，沒想到日前他卻被爆在高鐵站毆打粉絲，甚至怒摔對方手機等行為，畫面曝光後掀起熱議，為此經紀公司回應，表示該粉絲是長年騷擾藝人的私生飯，靈超是忍無可忍才會出手。昨日一段關於靈超在高鐵站爆走的影片在網路瘋傳，只見他突然他力揮掉粉絲的手機，接著抓起對方的手和帽子，該名粉絲則因為重心不穩而往後跌坐，工作人員看到後才上前制止，避免衝突加重。另一段影片則是靈超在地下停車場，他突然間打開車門抓住堵在車門口拍照的粉絲，並且奪過手機拋向遠方，接著才回到車上。影片曝光後瞬間在網路上掀起熱議，「藝人這樣打人不對吧」、「雖然私生的行為很糟糕，但靈超處理方式也挺糟的」；不過也有部分粉絲認為私生不需要留面子，「都已經不想給對方拍了，只丟手機都是給面子了」，認為靈超的行為沒有問題。針對靈超對粉絲動手一事，他的經紀公司也出面回應，表示該粉絲是長期跟蹤騷擾的私生飯，而靈超只有搶對方手機，並沒有對對方有肢體暴力，雙方事後也已經為手機壞掉一事進行了協商賠償。