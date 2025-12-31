我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年度總預算迄今尚未付委審查，國民黨要求行政院先將軍人加薪等相關預算補齊，再來討論，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，只有僱傭兵才是看薪水打仗。國民黨立委徐巧芯嗆，台灣的志願役士兵，月薪3、4萬元，一個月幫加1.5萬元，怎麼就像挖了民進黨祖墳一樣地反對？鍾佳濱口不擇言，應向國軍道歉。徐巧芯說，總統賴清德、行政院長卓榮泰不幫國軍加薪，鍾佳濱大概也不知道該如何護航了，於是口不擇言，說什麼「只有僱傭兵才會為錢打仗」，就當年賴清德叫照服員低薪就當作功德的惡化版，連出生入死，也當做功德嗎？不知道這話聽在國防部長顧立雄耳裡，會是什麼滋味，要做功德，也應該是部長先做，還是乾脆明年國防部人事費都刪一刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢！徐巧芯說，鍾佳濱不但說幹話，還兼沒常識，真正的僱傭兵，年薪行情起碼9萬美元，根據危險與專業，數十萬美元大有人在，換算成台幣月薪，那是至少23萬元以上，「我們的志願役士兵，月薪三、四萬元，我們一個月幫加1.5萬元，怎麼就像挖了民進黨祖墳一樣地反對？」徐巧芯批，賴清德口口聲聲說要對軍人好一點，如今解放軍又在台海演習，國軍弟兄是真的拿命在拚，鍾佳濱真的不必為了瞎護航，自取其辱，也羞辱國軍。「在國軍弟兄辛苦反制共軍軍演的同時，我們也應該思考，如果沒有這些為了國人出生入死放棄自由的軍人們，我們如何守護國家？支持軍人擁有一份合理、合法的薪水，要求政府依法執政，做軍人弟兄最大的後盾，就是支持國防的最佳方式！」