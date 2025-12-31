我是廣告 請繼續往下閱讀

半導體企業最愛 Top 5 大學

半導體人才缺口 3 萬

面試心得分享平台「面試趣」公布最新調查，2025 年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大、高科大也緊追在後。根據「面試趣」統計，成功大學、陽明交通大學依然是科技龍頭的首選。成大與力晶、大立光等大廠深度合作，台積電求職者中校友高達 12% 為冠軍。陽明交大則設有台積電聯合研發中心，聯發科求職者中，交大校友佔比達17%，陽明交大更有57%畢業生投入資訊科技業。半導體人才不再只看頂大，技職與中南部學校正異軍突起。中正大學積極佈局下一代技術，籌設「矽光子半導體學院」；雲林科技大學在 2024 年正式加入台積電半導體學程，成為少數獲得龍頭青睞的技職院校。隨著南部半導體聚落成形，高雄科技大學成為關鍵人才庫。高科大與聯電合作，學生透過產學專班「一邊上課、一邊實習」，畢業即就業。目前日月光及楠梓科學園區的基層與中階主管，高科大畢業生已成為核心來源。「面試趣」專家分析，台灣半導體缺口預估3萬人，大企業不再坐等履歷，而是主動進校園捐設備、派工程師授課。這五所學校成立半導體學院或研發中心，讓學生未出社會就有豐富實戰經驗，成為撐起台灣半導體產業的最強後盾。