▲魏男撞擊多元計程車後車輛失控，再衝撞人行道旁的護欄。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區29日18時25分許發生一起驚悚車禍，一名魏姓男子駕駛計程車行經汀州路車行地下道準備併入辛亥路一段時，疑似因未依規定停讓及使用方向燈，導致車輛撞擊正於辛亥路一段行駛的另一輛多元計程車，魏男撞擊多元計程車後再失控撞擊人行道旁的護欄，導致護欄嚴重凹陷，現場一片狼藉。據了解，這名65歲的魏姓男子當時駕駛計程車沿著汀州路車行地下道西往東銜接辛亥路一段出匝道行駛，怎料，正準備向右併入辛亥路一段時，疑似未依規定停讓及使用方向燈，其右側車身不慎和同向的61歲張姓男子駕駛之多元計程車發生擦撞。由於撞擊力道大，魏男駕駛的計程車失控向前衝，再撞擊前方人行道護欄肇事。警方獲報到場後，立即通知拖吊車前往現場將車輛排除，所幸未造成人員傷亡，經檢視雙方無酒味酒容經同意未實施酒測。對此，大安分局呼籲，駕駛人應遵循道路號誌、標誌及標線指示行駛，有變換或併入其他車道前應減速並禮讓直行車優先通行，以確保行車安全。