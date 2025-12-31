我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安28日結束台北上海雙城論壇返台，中共29日就宣布對台「正義使命2025」軍演。台北市議員許淑華昨（30）日於市議會，藉蔣萬安致意行程質問「市長一回來中共就軍演」，前台北市政府副發言人郭音蘭嚴正表示，許淑華的論調不僅是典型的「邏輯死亡」，更再次坐實民進黨在兩岸與國防議題上的無能與抹紅本質。郭音蘭質疑，兩岸緊張不問三軍統帥卻問地方首長，「那要賴清德總統幹什麼？」郭音蘭質疑許淑華權責不分，「三軍統帥是賴清德，還是蔣萬安？」 郭音蘭指出，蔣萬安負責的是台北市的市政與民生建設，而真正掌握三軍統帥權、領取國家領袖薪俸的人叫做「賴清德」。 她質問許淑華：當共軍圍台軍演、國家安全面臨挑戰時，議員不向掌握實權的三軍統帥反映民怨、要求具體對策，反而去為難一個負責市政的地方首長？這不僅是問錯對象，更是標準的政治碰瓷。郭音蘭反問：「許淑華妳到底是臺北市議員，還是總統府的擋箭牌？」郭音蘭引述媒體報導指出，國安人士早已對外放話，聲稱「上週就已掌握共軍軍演動態」。這充分證明共軍演習是基於兩岸大環境的軍事對峙與中央政府的路線影響，與特定首長的市政行程毫無關聯。 郭音蘭要求許淑華正面回應：既然中央政府宣稱早就掌握情報，為何不早點預告、早點防範？既然這是國安高層預知的事態，為何還要刻意牽扯蔣萬安？根本是把國家安全危機當作個人政治表演的道具？郭音蘭強調，蔣萬安不予回應，是因為不想配合這種廉價且無意義的政治操作。她痛批，許淑華只會沿用民進黨一貫的「抹紅」招數，這種老梗早已被市民看破手腳。最後，郭音蘭嚴正呼籲，「兩岸出事問萬安」，這是極其不負責任的行為。請許淑華不要再拿兩岸危機當政治遮羞布，「有膽量就去問問賴清德總統，何時才要對當前的兩岸僵局負起責任！」