看台北101倒數煙火成為許多民眾跨年的必備行程，但是如果到市府前廣場參加跨年晚會雖然熱鬧卻又怕人潮過多，鄰近101周邊或是地域較高的山區都是不錯的觀賞點，《NOWnews今日新聞》整理了10處台北市府官方推薦與網友們力薦的免費景點，可以作為跨年看101煙火的好選擇。
📍國父紀念館、信義路徒步區
最多人知曉的兩大熱門景點，距離台北市政府步行約8~10分鐘距離，其中國父紀念館廣場地形空曠寬敞，廣場任何一個角落都能清楚看到且拍到整個台北101。
📍四四南村
在台北101不遠處的四四南村，是處熱門的網美取景打卡點，有著超近距離的震撼視角，台北101高聳又科技外型，結合四周的矮房老屋，新舊融合別有一番風味。
📍象山步道
距離台北101捷運站只有一站之隔，象山步道成了不少台北人的後花園，能邊運動之餘亦可以盡收台北101及信義區的美景。沿途還設有多個視野極佳的瞭望點，如：攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等，都能欣賞到跨年夜的煙花。
📍虎山步道
「虎山、豹山、獅山、象山」統稱為四獸山，身為四獸山之一的虎山溪步道路線平坦，因為象山步道已經是熱門經典，因此不少人另尋虎山步道，還不用像象山步道那樣耗費太多體力，就能攻頂把台北101與城市的天際線都盡收眼底。
📍吳興幼兒園
台北101周邊的巷弄，也是欣賞拍攝煙火的好景點，像是吳興幼兒園，位於信義區松仁路巷弄中，能有小巷弄中窺見台北101的獨特味道。
📍蘋果旗艦店
鄰近遠東百貨信義A13的蘋果旗艦店「Apple 信義 A13」，平時就是人氣打卡拍照景點，也適合跨年夜駐守拍美照，來此還可以拍出蘋果店面與台北101同框的獨特照。
📍內湖碧山露營場、北投貴子坑露營場
台北兩大免費露營場地，台北市大地處提到，碧山露營場北側森林特色營區設有鳥巢、蟻窩、松果及枯木等造型獨特營；南側梯棧式營位可觀賞臺北盆地美景，望遠鏡特色造型管理室與S型空中廊道，無論是俯瞰台北市區的夜景，還是拍攝101煙火，都是不可多得的景點。
而北投的貴子坑露營場，則設有草地、坡地及汽車營區，坡地營區具有開闊的視野，能夠一覽北投山區的壯麗景色，此外，貴子坑露營場擁有得天獨厚的自然景觀和相對較少的光害，是觀賞星空的好地方。
📍貓空
不想要塞車的民眾可以搭乘貓空纜車到達貓空站，沿途透過特別的高度欣賞遠處山景，也同時飽覽城市景觀及臺北101大樓精彩的煙火秀。
位於貓空田寮橋旁的貓空水土保持茶園，透過水土保持工法將早年被土石流侵蝕的茶田重賦新生，田寮橋還可以看到台北市跟台北101大樓，是絕佳的視野點。
資訊來源：台北市大地處
