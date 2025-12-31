我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN霸凌女學生，遭社群炎上。（圖／翻攝自王ADEN臉書）

創作歌手王ADEN日前因校園演唱爭議捲入輿論風暴，原本排定的跨年演出行程接連遭到取消，形同事業急踩煞車，事件起因於他受邀至桃園某高中演出時，舞台上突發插曲打亂流程，相關畫面在社群平台瘋傳後，引發外界對其態度與專業度的質疑。隨著討論擴大，台北市政府及宜蘭市政府陸續宣布取消合作，使他的跨年檔期一度全面空白。不過昨（30）日，一間信義區新開幕的酒吧釋出一支短片，透露將在今日跨年邀請王ADEN來表演，隨後就有不少粉絲揚言拒絕到場。據了解，王ADEN當天演出過程中，一名女學生突然登台打斷原定演出安排，王ADEN當下中止演唱並蹲坐舞台側邊，表情被解讀為不耐與不悅，雖然事後各方對事件始末說法不一，但有家長出面指出真正引發反彈的關鍵並非突發狀況本身，而是成年人在現場未能妥善承擔引導與安撫責任，導致學生事後承受龐大輿論壓力，事件也因此從單純演出插曲，延燒成公共議題。就在外界以為王ADEN短期內難以再度公開演出之際，近日台北信義區一間新開幕酒吧釋出宣傳影片，宣布將邀請他站台演出，形同霸凌事件後首個對外曝光的工作行程，不過消息一出並未帶來正向討論，反而迅速引發網路質疑聲浪，不少人直言此舉更像是「逆風操作」，甚至懷疑店家是否低估事件後座力。相關宣傳曝光後，留言區湧入大量負評，有人表示原本計畫前往消費，卻在確認王ADEN確定登台後臨時更換地點；也有人直言，地方政府都已取消演出合作，酒吧卻選擇邀請，讓人難以理解。部分言論更直接點出，王ADEN在爭議後未針對學生處境與社會關切表態，卻仍照常接下演出，讓外界感到觀感不佳，抵制聲浪持續擴散。事實上，這件事走到現在大家在意的早就不只是那場校園演唱會本身，畫面被瘋傳之後，真正被放大檢視的，其實是「後續怎麼處理」，學生承受的壓力、現場大人有沒有好好收尾，這些問題一直沒有被好好回應，情緒自然很難退場。王ADEN在這個時間點突然接下跨年演出，就算只是小型酒吧活動，也很容易被解讀成「事情還沒說清楚，就急著復出」，對歌手來說舞台不是只有表演本身，什麼時候出現、怎麼出現，同樣都在被看，這次的反彈聲浪，某種程度上就是外界對態度的投射，而不只是對工作的抵制。