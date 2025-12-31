我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山區8旬劉姓婦人，因長期照料罹患重度小兒麻痺的52歲林姓兒子，不堪長期心理、經濟雙重壓力，2023年5月12日，劉婦將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾、膠帶封住住兒子口鼻致窒息而亡。北院今年5月依家暴殺人罪將劉婦減刑輕判2年6月徒刑，但法院考量被告犯罪的情狀又有顯堪憫恕之處，建請總統特赦，然而二審30日開庭時，老婦多次庭上痛哭，均由辯護人答辯，否認殺人犯行，而是幫助兒子自殺。回顧事件，劉婦和兒子、外籍看護同住台北市松山區復興北路巷弄內1樓，兒子因重度腦性麻痺臥床超過50年，生活完全仰賴母親照料。隨著劉婦年事漸高，家人才雇請外籍看護協助。2023年4月間，劉婦確診新冠肺炎住進長庚醫院隔離。她掛念兒子狀況、急著出院，返家後又發現兒子確診，持續高燒不退，令她身心俱疲。劉婦擔心自己若先離世，兒子將成家人沉重負擔，情緒陷入絕望。案發前一晚，她輾轉難眠，隔天早上7點多趁外籍看護盥洗之際，進入兒子房間並反鎖房門，將事先準備好的1萬元紅包塞入兒子嘴中，隨後以手巾摀住口鼻，再用膠帶層層纏繞，導致兒子窒息身亡。台北地院一審裁定不進行國民法官參審，改依通常程序審理。合議庭認為，死者雖臥床多年，但身形與一般成年男子無異，衣著整潔且皮膚無褥瘡，顯見劉婦長年悉心照料，確實因身心俱疲才釀成憾事，情堪憫恕。考量其犯後自首，經2次減刑後今年5月判處2年6月有期徒刑，並在判決中建請特赦，案件經被告上訴後，由台灣高等法院進行二審審理。二審30日開庭時，劉姓婦人因情緒多次潰堤而由律師代為答辯。辯護律師指出，受害兒子過去曾有自殘傾向並表達輕生意願，案發當時全家確診新冠肺炎，劉婦不知新冠肺炎能否痊癒，才選擇讓兒子「體面離開」。律師據此主張，劉婦是基於兒子的意願而動手，並不構成故意殺人，而是構成加工自殺罪。對此，檢方指出，劉婦案發時曾對兒子說「我先送你走、不要怨嘆」、「一分鐘就好」，足以顯示具有奪取生命的主觀犯意，認定屬於殺人行為，且當時台北地檢署是因為劉婦認罪才同意不行國民法官參審，如今被告上訴理由，就是否定當時認罪、破壞一審認定的犯罪事實，請法官駁回上訴。針對法官對於逃避國民法官審理的質疑，辯護律師解釋劉婦雖是一位盡責的母親，但在法律應對上並非稱職的被告，當初是因為家屬認為此案屬於家務私事，才請求不進入國民法官程序，且因檢方當時建議認罪，老婦才做出認罪選擇。庭末，法官諭知全案候核辦。