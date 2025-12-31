我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禹菡是當年樂天女孩徵選第一名。（圖／翻攝自禹菡IG@0707yuhan）

▲禹菡被目擊跟男友從機場一路到公園，最終回到家中。（圖／翻攝自禹菡IG@0707yuhan）

身兼職棒「樂天女孩」與職排啦啦隊「桃氣女孩」雙重身分的黃禹菡，憑藉甜美外型與親切互動，在應援圈累積極高人氣，長期受到粉絲關注，感情世界方面她一向相當低調，過去鮮少對外談及私生活，沒想到近期被直擊與一名企業高層男子互動親密，戀情意外曝光，也讓外界意外關注到女神的世界。根據《CTWANT》報導，11月29日下午禹菡完成一日店長活動後，隨即獨自前往停車場取車離開現場，她所駕駛的是市價不菲的BMW純電轎跑，隨後一路駛往新北市某新穎住宅社區短暫停留，不久後車輛再度上路直奔松山機場，行程安排緊湊卻自然，顯示早已習慣這樣的生活節奏。抵達機場後，禹菡牽著愛犬在一旁等候，不久後一名身材高挑的男子現身，2人一見面便露出輕鬆笑容，隨即自然地交換一個親吻，短短瞬間卻流露濃厚情感，男子拖著行李箱，禹菡則在旁陪伴，互動毫不做作，顯然並非剛交往的關係，而是已相當熟悉彼此生活節奏。離開機場後隨即由男方接手駕駛，2人先前往市區公園散步遛狗，再前往洗衣店處理生活瑣事，行程看似平凡卻充滿生活感，從行車路線與停靠位置判斷，男子對周邊環境相當熟稔，顯示並非偶爾造訪，晚間車輛再度返回先前的住宅社區，直到深夜皆未再外出，互動狀態宛如穩定交往中的伴侶。經查證禹菡男友姓譚，畢業於香港科技大學，2019年與夥伴創立數位服務相關公司，後被日本上市企業收購目前仍擔任高階主管，負責海外業務拓展，背景相當亮眼，對於兩人關係曝光一事，外界向禹菡所屬啦啦隊與球團詢問，截至截稿前皆未獲正式回應，是否選擇公開戀情，仍有待當事人親自說明。