我是廣告 請繼續往下閱讀

觀光現狀與挑戰

南美洲國家秘魯知名觀光景點馬丘比丘發生重大交通事故！兩列載滿遊客前往馬丘比丘的觀光火車在30日中午過後，發生相撞事故，造成至少1人死亡、約30名乘客受傷。目前前往馬丘比丘的鐵路交通已全面中斷。綜合路透社、美聯社等外媒報導，據經營該鐵路的營運公司聲明，這起事故發生在午後，一輛馬丘比丘駛出的火車與另一列前往該地的火車，在鄰近考古遺址考里維拉奇那（Qoriwayrachina）附近相撞，兩車在軌道上正面迎撞。這起事件造成1人死亡、約30人受傷。據庫斯科（Cuzco）警察局警長岡薩雷斯（Jhonathan Castillo Gonzalez）表示，罹難者為一名鐵路員工。他續稱，事故發生後，鐵路公司已暫停了連接馬丘比丘與鄰近城市庫斯科之間的鐵路服務。目前尚無關於導致相撞原因的進一步詳細資訊。從當地媒體發布的影片可以看到，火車車廂窗戶破碎、側面凹陷，卡在一條夾於茂密森林與巨大岩壁之間的鐵道路段上。另有照片顯示，兩列嚴重損毀的火車頭在鐵軌上迎面相撞，周圍散落著碎玻璃，傷者正在鐵軌旁接受治療。馬丘比丘每年吸引約150萬名遊客造訪，多數遊客是搭乘火車抵達鄰近的小鎮熱水鎮（Aguas Calientes）。該遺址以石磚建築聞名，由印加人在15世紀建造，曾作為印加皇帝的避難所。在過去十年中，造訪馬丘比丘的人數增加了約25%，但該地區的觀光業也受到政治動盪和管理爭議的影響。抗議者時常封鎖通往這座古老遺址的鐵路。除了搭乘火車，遊客也可以選擇步行前往馬丘比丘，從奧蘭泰坦博（Ollantaytambo）小鎮出發徒步健行，整個行程大約需要四天。