根據日媒《Sponichi Annex》最新報導，傳統豪門讀賣巨人今（31）日又針對先發補強，簽下前大聯盟級洋投霍華德（Spencer Howard），他今年待在樂天金鷲，開季曾投出5連勝，寫下隊史洋將開季最長連勝紀錄，可惜後續因傷缺陣，最終僅貢獻9場先發，而這已經是巨人休賽季針對先發做出的第3筆補強。現年29歲的霍華德靠著極速158公里直球，有5季上過大聯盟，總計登板47場，期間效力費城費城人、德州遊騎兵、舊金山巨人與克里夫蘭守護者，2024年在守護者還有9場出賽紀錄，拿下1勝2敗、防禦率6.21。霍華德今年轉戰樂天金鷲，日職初登板開始，連續5戰先發都奪勝，寫下隊史洋將開季最長連勝紀錄，但後續因手部、腰部傷勢缺陣，最終僅為樂天金鷲先發9場，成績為5勝1敗，防禦率2.22，主投48.2局中投出36K，被打擊率2成32。讀賣巨人今年戰績不如預期，僅排在央聯第三，落後給死對頭阪神虎與橫濱DeNA，高潮系列賽也是一輪遊，先發投手貢獻不佳是事實，整季只有山崎伊織拿下11勝，其餘先發投手勝投皆是個位數。巨人休賽季針對先發輪值補強，除簽下曾效力MLB太空人、光芒的惠特利（Forrest Whitley）外，26日又補強26歲3A火球男馬塔（Bryan Mata），如今再找來有日職實績的霍華德，豪組洋投海迎接新球季。