2026年第6屆世界棒球經典賽明年3月開打，各隊陣容名單、戰力分布逐漸明朗，美國媒體「FOX SPORTS」上月引用運動博彩巨頭「DraftKings」給出的賠率，中華隊作為新科世界棒球12強冠軍，成績卻不被看好，賠率高達81.0，總計20隊中排名倒數第5，目前賠率最低的是眾星雲集的美國，為2.60，日本、多明尼加則分居2、3位，上述3隊被認為是最有望爭冠的「經典賽三巨頭」。

中華隊12強奪冠仍不被看好　經典賽賠率僅贏4隊

去年世界棒球12強賽，賽前國際賭盤「Ye$play」雖同樣看好日本、美國爭冠，但中華隊賠率6.49仍排在第三，屬於第一梯隊的強權，最終中華隊也一路過關斬將，靠著預賽4勝1敗晉級複賽，再於東京巨蛋決賽擊敗日職球星組成的地主國日本，終結日本一級國際賽27連勝神話，成為新科世界冠軍。

但來到眾多MLB球員參戰的經典賽舞台，從年初資格賽殺上來的中華隊仍不被看好，「DraftKings」給出賠率高達81.0，與以色列、澳洲相同，僅勝過英國、尼加拉瓜、捷克與巴西等4支球隊。

日本上屆奪隊史第3冠　美國至今僅1冠在手

「FOX SPORTS」也以此賠率榜單，回顧上屆2023年經典賽精彩時刻，包含決賽舞台上，由美國對決日本，最終在當時還是隊友的大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）頂尖對決下分出勝負，日本1分差驚險奪下隊史第3座經典賽冠軍。

反觀美國，雖擁有世界棒球最高殿堂MLB大聯盟，至今僅獲得過1座冠軍，是於2017年第4屆經典賽上，當時決賽對手是南美洲球隊波多黎各。

美國、日本、多明尼加最被看好　韓國高居第7

在這份榜單中，美國、日本與多明尼加，賠率明顯低過其他17支球隊，是最被看好爭冠的3強，2013、2017年兩度奪下亞軍的波多黎各則以賠率10.0排第4，接續是委內瑞拉與墨西哥。

值得注意的是，這份榜單更新於上月18日，近1個月期間，在「大谷效應」下，美國陸續還有史庫柏（Tarik Skubal）、霍姆斯（Clay Holmes）等多位球星宣布參戰，戰力不減反增，日本日前則僅公布大谷翔平在內的8人名單，多位大聯盟強投山本由伸、今永昇太都尚未正式表態續披國家隊戰袍。

至於已經連續3屆止步預賽的韓國，在3位大聯盟球星李政厚、金河成與金慧成有望參戰加持下，整體戰力仍被看好，奪冠賠率19.0，排名高居第7。

⚾2026年WBC世界棒球經典賽賠率一次看：

排名 國家 賠率
1 美國 +160（投注10美元，總贏26美元）
2 日本 +290（投注10美元，總贏39美元）
3 多明尼加 +425（投注10美元，總贏52.50美元）
4 波多黎各 +900（投注10美元，總贏100美元）
5 委內瑞拉 +1400（投注10美元，總贏150美元）
6 墨西哥 +1800（投注10美元，總贏190美元）
7 韓國 +2500（投注10美元，總贏260美元）
8 荷蘭 +3000（投注10美元，總贏310美元）
9 義大利 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元）
10 古巴 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元）
11 加拿大 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元）
12 哥倫比亞 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元）
13 巴拿馬 +6000（投注 10 美元，贏取 610 美元）
14 以色列 +8000（投注 10 美元，贏取 810 美元）
15 澳洲 +8000（投注 10 美元，贏取 810 美元）
16 台灣 +8000（投注 10 美元，贏取 810 美元）
17 英國 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元）
18 捷克 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元）
19 尼加拉瓜 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元）
20 巴西 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元）
▲日本在2023年經典賽決賽上，以3：2擊敗美國，驚險奪下隊史第3座經典賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
