排名 國家 賠率 1 美國 +160（投注10美元，總贏26美元） 2 日本 +290（投注10美元，總贏39美元） 3 多明尼加 +425（投注10美元，總贏52.50美元） 4 波多黎各 +900（投注10美元，總贏100美元） 5 委內瑞拉 +1400（投注10美元，總贏150美元） 6 墨西哥 +1800（投注10美元，總贏190美元） 7 韓國 +2500（投注10美元，總贏260美元） 8 荷蘭 +3000（投注10美元，總贏310美元） 9 義大利 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元） 10 古巴 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元） 11 加拿大 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元） 12 哥倫比亞 +4000（投注 10 美元，贏取 410 美元） 13 巴拿馬 +6000（投注 10 美元，贏取 610 美元） 14 以色列 +8000（投注 10 美元，贏取 810 美元） 15 澳洲 +8000（投注 10 美元，贏取 810 美元） 16 台灣 +8000（投注 10 美元，贏取 810 美元） 17 英國 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元） 18 捷克 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元） 19 尼加拉瓜 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元） 20 巴西 +10000（投注 10 美元，贏取 1010 美元）

▲日本在2023年經典賽決賽上，以3：2擊敗美國，驚險奪下隊史第3座經典賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第6屆世界棒球經典賽明年3月開打，各隊陣容名單、戰力分布逐漸明朗，美國媒體「FOX SPORTS」上月引用運動博彩巨頭「DraftKings」給出的賠率，去年世界棒球12強賽，賽前國際賭盤「Ye$play」雖同樣看好日本、美國爭冠，但中華隊賠率6.49仍排在第三，屬於第一梯隊的強權，最終中華隊也一路過關斬將，靠著預賽4勝1敗晉級複賽，再於東京巨蛋決賽擊敗日職球星組成的地主國日本，終結日本一級國際賽27連勝神話，成為新科世界冠軍。但來到眾多MLB球員參戰的經典賽舞台，從年初資格賽殺上來的中華隊仍不被看好，「DraftKings」給出賠率高達81.0，與以色列、澳洲相同，僅勝過英國、尼加拉瓜、捷克與巴西等4支球隊。「FOX SPORTS」也以此賠率榜單，回顧上屆2023年經典賽精彩時刻，包含決賽舞台上，由美國對決日本，最終在當時還是隊友的大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）頂尖對決下分出勝負，日本1分差驚險奪下隊史第3座經典賽冠軍。反觀美國，雖擁有世界棒球最高殿堂MLB大聯盟，至今僅獲得過1座冠軍，是於2017年第4屆經典賽上，當時決賽對手是南美洲球隊波多黎各。在這份榜單中，美國、日本與多明尼加，賠率明顯低過其他17支球隊，是最被看好爭冠的3強，2013、2017年兩度奪下亞軍的波多黎各則以賠率10.0排第4，接續是委內瑞拉與墨西哥。值得注意的是，這份榜單更新於上月18日，近1個月期間，在「大谷效應」下，美國陸續還有史庫柏（Tarik Skubal）、霍姆斯（Clay Holmes）等多位球星宣布參戰，戰力不減反增，日本日前則僅公布大谷翔平在內的8人名單，多位大聯盟強投山本由伸、今永昇太都尚未正式表態續披國家隊戰袍。至於已經連續3屆止步預賽的韓國，在3位大聯盟球星李政厚、金河成與金慧成有望參戰加持下，整體戰力仍被看好，奪冠賠率19.0，排名高居第7。