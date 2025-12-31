天氣風險公司分析師薛皓天表示，東北季風影響下，今（31）日跨年夜北部、東半部陰雨降溫，低溫12至15度；元旦（1月1日）冷氣團增強為強烈等級，中北部、東部濕冷，高山有降雪機會，周五、周六（1月2日至1月3日）清晨平地跌破10度，山區0至8度。
跨年夜北部天氣差 氣溫越晚越冷
薛皓天指出，今天東北季風影響，苗栗以北、東部有短暫雨天氣，東北角有大雨、豪雨。白天高溫在中北部、宜蘭20度或以下，台中以南22至26度，越往南越溫暖，晚間的跨年夜各地明顯降溫，全台低溫12至15度，跨年時段桃園以北、宜花陰雨綿綿，建議攜帶雨具，其它地區多雲到晴。
強烈冷氣團元旦襲台 北部迎曙光機率低
薛皓天說明，明天元旦，東北季風增強為強烈大陸冷氣團，迎風面中北部、東部雲量多，迎接第一道曙光機會低，中南部晴到多雲，較有機會看到新年第一道曙光，天氣方面，苗栗以北、宜花仍有局部短暫陣雨，2000公尺以上高山在元旦、周五這有零星降雪機會。
氣溫方面，明天苗栗以北、宜蘭高溫只有17至18度，中部、花蓮21至22度，南部、台東23至25度。元旦深夜至周五清晨會有明顯低溫發生，預估北部空曠處、近山區及西半部有10至13度低溫，其餘地區低溫約12至14度。
周五深夜至周六清晨最冷 低溫跌破10度
薛皓天提醒，周五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地高溫都在20度以下，僅南部可上看18至20度，中北部、東北部僅14度左右，中部15至16度，花東高溫18至19度，周五晚上各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部只有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0至8度低溫機會。
周六維持強烈大陸冷氣團影響，水氣減少，北部、東部陰時多雲，新竹以南晴到多雲，白天氣溫比周五高1至2度，周六晚上起冷氣團強度開始減弱，但預估夜間至清晨各地仍有明顯低溫，北部、東北部11至14度、花東12至15度、西半部10至13度。
進入1月只會更冷 下週恐有寒流
薛皓天提及，周日冷氣團減弱，各地天氣轉好；苗栗以北及東北部高溫約20度左右，台中以南高溫約20至24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。
下周一另一波冷空氣南下，強度為冷氣團等級，下周二冷空氣強度再增強，預報有機會達寒流，可能持續影響至下周五，不過下周三至下周五，受乾冷空氣影響各地大致為晴時多雲天氣，下周五冷空氣強度減弱。預報上來看至1月中旬預報氣溫都偏低，而且長時間都可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
薛皓天指出，今天東北季風影響，苗栗以北、東部有短暫雨天氣，東北角有大雨、豪雨。白天高溫在中北部、宜蘭20度或以下，台中以南22至26度，越往南越溫暖，晚間的跨年夜各地明顯降溫，全台低溫12至15度，跨年時段桃園以北、宜花陰雨綿綿，建議攜帶雨具，其它地區多雲到晴。
薛皓天說明，明天元旦，東北季風增強為強烈大陸冷氣團，迎風面中北部、東部雲量多，迎接第一道曙光機會低，中南部晴到多雲，較有機會看到新年第一道曙光，天氣方面，苗栗以北、宜花仍有局部短暫陣雨，2000公尺以上高山在元旦、周五這有零星降雪機會。
氣溫方面，明天苗栗以北、宜蘭高溫只有17至18度，中部、花蓮21至22度，南部、台東23至25度。元旦深夜至周五清晨會有明顯低溫發生，預估北部空曠處、近山區及西半部有10至13度低溫，其餘地區低溫約12至14度。
薛皓天提醒，周五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地高溫都在20度以下，僅南部可上看18至20度，中北部、東北部僅14度左右，中部15至16度，花東高溫18至19度，周五晚上各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部只有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0至8度低溫機會。
周六維持強烈大陸冷氣團影響，水氣減少，北部、東部陰時多雲，新竹以南晴到多雲，白天氣溫比周五高1至2度，周六晚上起冷氣團強度開始減弱，但預估夜間至清晨各地仍有明顯低溫，北部、東北部11至14度、花東12至15度、西半部10至13度。
薛皓天提及，周日冷氣團減弱，各地天氣轉好；苗栗以北及東北部高溫約20度左右，台中以南高溫約20至24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。
下周一另一波冷空氣南下，強度為冷氣團等級，下周二冷空氣強度再增強，預報有機會達寒流，可能持續影響至下周五，不過下周三至下周五，受乾冷空氣影響各地大致為晴時多雲天氣，下周五冷空氣強度減弱。預報上來看至1月中旬預報氣溫都偏低，而且長時間都可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
更多「2026跨年」相關新聞。