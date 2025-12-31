我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林台19線元長路段30日清晨發生死亡車禍！一名60多歲單車男騎士與40多歲機車女騎士，疑似發生碰撞倒地後，怎料竟遭後方車輛輾過，導致肢體破碎當場身亡。經警方調閱監視器追查，認定一名60歲甘蔗車駕駛林男涉有重嫌，當晚8時許將他拘捕到案，並於今日陸續傳喚，後續不慎碾壓遺體的多名車主到案說明，詳細肇事責任與事發經過仍由警方進一步偵查釐清。警消獲報趕抵時，發現路面上佈滿零件碎片，散落範圍延伸長達數十公尺。一名60多歲的李姓男子及其腳踏車倒臥在內線車道，由於遺體遭到後方車輛接連碾壓，導致肢體破碎、殘缺不全，第一時間甚至難以辨認性別，而其扭曲變形的腳踏車則噴飛至30公尺外的遠處。在距離男子約10公尺處的中線車道上，則橫臥著另一名40多歲的李姓女機車騎士，其下半身因強大撞擊力道嚴重變形，兩人均已明顯失去生命跡象。儘管現場跡證顯示死者曾遭車輛多次碾過，但環顧四周卻不見任何肇事車輛停留，讓警方確定為肇事逃逸。據了解，這名李姓男子平時獨居在鄰近鄉鎮，為了維持生計，幾乎每天都會騎著單車來到案發村莊，撿拾銅鐵等廢棄物，並暫時存放在親友提供的空地上，不料卻在往返途中遭遇橫禍。另一名死者李女原為北部人，後來遠嫁到元長鄉，與丈夫、婆婆及孩子同住；她每天清晨5點多都會騎車前往北港上班，沒想到卻在離家不到10分鐘的路程中遭遇死劫。警方調閱監視器追查發現，這起慘劇起因疑似為機車與自行車碰撞倒地，隨後遭60多歲林姓男子駕駛的甘蔗車碾壓。林男肇事後未停車察看便直接離去，更因天色昏暗，導致後方多輛車接連碾過死者。警方30日晚間將甘蔗車駕駛拘捕到案，今天也將傳喚後續不慎碾壓死者的車主說明。全案目前正進行偵訊當中，詳細肇責與事發經過仍待警方釐清。