▲謝盈萱對蔡依林的演唱會規模，感到十分震驚。（圖／翻攝自謝盈萱IG@yx_hsieh）

▲蔡依林（如圖）在臺北大巨蛋震撼開場，搭乘30公分長的巨蟒繞行全場。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日於臺北大巨蛋盛大登場，以極具規模的舞台設計與敘事式演出，讓現場觀眾彷彿置身一場巨型藝術展演，金馬影后謝盈萱也低調現身觀眾席，近距離目睹蔡依林站立在巨型蛇頭裝置上從眼前經過，震撼畫面讓她事後仍難以平復心情，直呼：「這已經不是演唱會！」謝盈萱透過社群限時動態分享觀演片段，只見蔡依林身穿暗黑紋路舞台服，站在宛如活體般移動的巨大蛇頭裝置上，穩定地完成演唱與動作，整體畫面張力十足，由於裝置距離觀眾席極近，謝盈萱幾乎是以「第一排視角」目睹這一幕，她忍不住寫下：「怎麼辦到的？」短短一句話道盡現場觀眾對舞台工程與表演完成度的驚嘆。演出結束後，謝盈萱進一步分享內心感受，形容這一夜帶來的衝擊遠超過一般演唱會的定義，她提到，從燈光、音效、舞台結構到舞蹈編排與主題鋪陳，每個細節都緊扣整體敘事節奏，讓人彷彿在觀賞一齣層次繁複的大型舞台劇，她坦言即使身為演員，也難以想像如此龐大的系統如何在現場精準運作，這樣的演出：「已經不只是唱歌而已！」此次《PLEASURE》演唱會以寓言式結構貫穿全場，透過多個章節串聯出完整世界觀，搭配近30組大型藝術級舞台裝置，全面撐開台北大巨蛋的空間想像，整體製作成本高達9億元，刷新大巨蛋歷來演唱會紀錄，其中包含多組可移動、可環場運行的巨型機械設計，讓表演不再侷限於主舞台，而是延伸至整座場館，形同一場沉浸式展演。值得一提的是，蔡依林此次親自擔任演唱會創意總監，從概念、視覺到節奏鋪排皆深度參與，開場短短數分鐘內，便完成巨蟒環場與高空唱跳兩項高難度設計，讓觀眾瞬間進入「愉悅宇宙」核心，謝盈萱形容這樣的演出讓人感到「幸福又酣暢淋漓」，不只是被娛樂，更像親身經歷一場精心策劃的藝術冒險。