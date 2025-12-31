今（31）日迎接跨年夜，各大商圈提前增派人力並提高備貨量。其中，跨年一級戰區「台北101煙火」周邊，預期將湧入大量跨年人潮。位於北市的萊爾富信義市府站、信義興隆店，上午9點30分即安排人員拆除門市大門及冰箱門玻璃，以節省並縮短民眾拿取商品的時間，業者表示，預估今年人潮可增長2-3成，門市人力也同步增加至平時的10倍，至於拆除門市大門與冰箱門的相關費用，業者則低調表示「服務民眾，不計成本」。
🟡信義區萊爾富拆除大門 增10倍人力應戰跨年
萊爾富積極備戰跨年人潮，為了讓民眾能更快速、便利地進出門市，位於台北市跨年一級戰區、台北101與市政府周邊的萊爾富「信義市府站」、「信義興隆店」，今（31）日一早即拆除大門、櫥窗玻璃及冰箱門，並加派10倍人力支援與備貨量，盼有效縮短民眾購物時間。至於拆除設備的相關成本，業者僅表示「希望提供民眾更快速、方便的服務，（拆門）不計成本」。
萊爾富進一步指出，預估今年跨年人潮較去年成長2至3成，總人次可望達350萬人。信義區周邊門市全面加派10倍人力，其中「信義市府站」、「信義興隆店」更一口氣增設5台收銀機迎戰大量人潮，讓民眾即使在尖峰時段也能迅速購買所需商品，整體業績預估可較平日成長約4至5成，兩家門市單日業績有望衝上百萬元。
🟡7-11迎接跨年人潮！出動兩台「OPEN!行動購物車」
7-11則是號招近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區。
7-11大數據也顯示跨年夜10大熱銷商品包含CITY系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品與冰塊杯、Mister Donut甜甜圈，今年跨年熱點門市已因應商圈需求提升備貨量；觀察跨年夜方便補給的行動美食需求量大。
資料來源：7-11、全家、萊爾富
