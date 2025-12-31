我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年世界棒球12強中華隊上演大逆襲奪冠，紀錄片《冠軍之路》將於台灣時間元旦1月1日上映，非棒球迷的你，這次就是最佳入坑時機！世界棒球12強為除經典賽、奧運外，3個世界最高層級的棒球國際賽之一，2024年由墨西哥、台灣與日本於2024年11月9日到11月24日共同舉辦，參賽隊伍則是2023年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」前12名球隊，分成2組進行預賽，最終選出4強單循環爭冠。中華隊預賽於主場大巨蛋進行，這也是大巨蛋落成以來首次舉辦成人一級國際賽，中華隊首戰就6：3力克死敵韓國，還打贏多明尼加、古巴等傳統強權，預賽4勝1敗與日本攜手挺進複賽，並以複賽8：2大勝美國一戰，鎖定冠軍賽門票，最終靠著台灣隊長陳傑憲奇蹟三分砲率領下，以4：0漂亮完封日本奪冠。12強靠著滿場40000人的大巨蛋加持，吸引眾多球迷進場，中華隊在高關注度下又打出精彩表現，晉級過程驚險刺激，與日本會師決賽、最終靠著全壘打，在東京巨蛋推倒亞洲棒球最強國家的神劇本，讓本屆12強賽，註定成為台灣棒球史上最經典、熱血的時刻。12強賽當時佔據各大媒體版面，就算非棒球迷也認識不少球員、故事，如陳傑憲、家正婦、幸運666骰子、無敵星星都成為全台熱搜關鍵字，而這次紀錄片《冠軍之路》，其中收錄不少從未公開的彩蛋片段，帶領球迷用另一個視角，了解這座冠軍對台灣棒球的深刻意義。緊隨12強後的另一大國際賽世界棒球經典賽，也將於2026年3月登場，作為新科12強世界冠軍的中華隊也將再次前往東京巨蛋出戰，期待中華隊於經典賽上再繳出好表現，想為棒球應援暖身、甚至認識棒球的您，進場收看元旦上映的《冠軍之路》，絕對是最好時間點！