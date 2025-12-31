我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《怪奇物語》即將結局。（圖／翻攝自YT Netflix Taiwan）

今（31）日是2025年最後一天，許多人晚上都準備出門跨年，不過今恰好也是Netflix影集《怪奇物語》第五季的完結篇，將在美國時間12月31日上線（台灣為1月1日），美國《紐約時報》指出，高達三分之二的民眾決定宅家追劇，跳過跨年夜活動。Netflix《怪奇物語》第5季在美國12月31日完結篇，台灣上線時間為1月1日，根據《紐約時報》報導，針對3000名美國人進行調查，高達三分之二的人決定在家追劇，這種宅家跨年也成為新的流行趨勢，影視產業的影響力和競爭正在崛起。除了《怪奇物語》之外，還有韓劇《現金英雄》、《公益律師》、美劇《烈愛對決》都備受討論。昨（30）日晚間與北美同步釋出Netflix《怪奇物語》第5季完結篇預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普（大衛哈伯 飾）對著伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。所有角色準備開始進行最後的「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真的看到了異次元世界的「深淵」（Abyss），才發現原來事情沒有那麼簡單。不過這也將是最後一次，大家齊心協力與威可那（傑米坎貝爾鮑爾 飾）對抗，且一定要救出荷莉（奈兒費雪 飾）與其他被威可那綁架的孩子。如果看在第2輯第7集已經哭到泣不成聲，最終章大結局請一定要準備好衛生紙。《怪奇物語》第5季第1輯與第2輯現正熱播，大結局1月1日台灣時間上午9點Netflix全球獨家上線。