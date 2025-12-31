我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林在大巨蛋開唱，給足歌迷視覺、聽覺饗宴。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日在台北大巨蛋開唱，蔡依林化身暗黑女祭司般的「馴獸女王」，駕馭著象徵慾望的異獸霸氣登場，30公尺巨蟒、3層樓高大慶典公牛，還有巨石怪人，總製作成本高達9億元台幣，有網友在Threads上分享，當巨石手臂機關啟動時，仔細一看才發現，舞者全都在起立蹲下，讓眾人笑喊，「還以為在健身房。」蔡依林在唱〈腦公〉時，舞台上出現一個巨石像，還有大大的兩隻手臂，原本靜止不動的巨石，突然上下揮動手臂，仔細看會發現，是舞者在下面起立蹲下，推動手臂晃動，網友笑說，「蹲下站起來超累的」、「上班兼健身」、「真的欸舞者都超強壯的」。不僅如此，連蔡依林出場時搭乘的巨蟒，下面也都是人在幫忙控制，舞者被讚簡直是太陽馬戲團的等級。蔡依林此次巡演規模空前，總製作成本高達9億元台幣，創下華語樂壇演唱會史上新高，演唱會腳本靈感源自十五世紀畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》，Jolin親自構思故事脈絡，將「伊甸樂園→人間慾望→地獄懲罰」的三幕式結構轉化為舞台語言。透過「花園中的女孩出走」、「愉悅在苦痛中迴盪」等五大章節，以及「覺醒之巔」、「慾望異域」等六大華麗場景，Jolin化身「愉悅之母」帶領觀眾踏上探索慾望與自我覺醒的旅程。