2026高雄夢時代跨年晚會「雄嗨趴」即將於12月31日晚間在夢時代購物中心與時代大道盛大登場，今年卡司橫跨台韓樂壇，邀請韓國「水彈女神」權恩妃首度登上高雄跨年舞台，搭配金曲樂團告五人、嘻哈才子熊仔等人氣音樂人接力演出；主持陣容則由新婚夫妻Lulu黃路梓茵與陳漢典甜蜜同台，成為本屆話題亮點之一。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、完整卡司、直播平台與交通管制資訊，帶你掌握高雄跨年重點。
🎆2026高雄夢時代跨年晚會「雄嗨趴」
◾️時間：2025／12／31（三）19：00 起
◾️地點：夢時代購物中心／時代大道
◾️主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）
◾️藝人卡司（非出場順序）：
權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、鼓鼓、AcQUA源少年、Angie安吉、洪暐哲、邱淑蟬、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊
◾️煙火亮點：首度施放最大10吋「亞灣跨年花火」，搭配港灣夜景打造倒數高潮。
🟡直播平台一次看
◾️電視轉播：華視、年代MUCH、壹綜合
◾️網路直播：壹電視 NEXT TV YouTube／Facebook、陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook、高雄市政府 Facebook、高雄旅遊網 Facebook
◾️OTT 平台：中華電信 MOD、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信 Hami Video
🟡交通資訊與管制措施
👉大眾運輸加班
臺鐵：延長營運至 1／1 凌晨 2：30
高雄捷運：末班車 1／1 凌晨 2：00 發車
輕軌：末班車 1／1 凌晨 1：30 發車
公車：70、紅3、紅9 延長營運至凌晨 1：00
👉交通管制
12／31 15：00、21：00 起，將於中華路、舊凱旋路、中華五路 939 巷、興發路、成功路、復興路等周邊道路，配合活動實施 三階段交通管制，請民眾多加留意現場引導與公告。
👉NOWNEWS貼心提醒
跨年人潮眾多，建議優先搭乘大眾運輸，提早出門、配合疏導動線，確保行程順暢。
