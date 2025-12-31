我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄夢時代跨年晚會眾星雲集，水彈女王權恩妃壓軸、LuLu、陳漢典新婚在台上將合體演出。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府宣布水彈女王權恩妃將登上高雄跨年舞台，引發粉絲之間熱議。（圖／翻攝自2026熊嗨趴高雄市跨年晚會官網）

▲《2026雄嗨趴 高雄跨年晚會》交通資訊與交通管制（圖／高雄市政府提供）

▲2026高雄跨年，氣溫19至21度、降雨機率0％、風速2至3級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）

2026高雄夢時代跨年晚會「雄嗨趴」即將於12月31日晚間在夢時代購物中心與時代大道盛大登場，今年卡司橫跨台韓樂壇，邀請韓國「水彈女神」權恩妃首度登上高雄跨年舞台，搭配金曲樂團告五人、嘻哈才子熊仔等人氣音樂人接力演出；主持陣容則由新婚夫妻Lulu黃路梓茵與陳漢典甜蜜同台，成為本屆話題亮點之一。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、完整卡司、直播平台與交通管制資訊，帶你掌握高雄跨年重點。◾️時間：2025／12／31（三）19：00 起◾️地點：◾️主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）◾️藝人卡司（非出場順序）：權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、鼓鼓、AcQUA源少年、Angie安吉、洪暐哲、邱淑蟬、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊◾️煙火亮點：首度施放最大10吋「亞灣跨年花火」，搭配港灣夜景打造倒數高潮。◾️電視轉播：華視、年代MUCH、壹綜合◾️網路直播：◾️OTT 平台：中華電信 MOD、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信 Hami Video臺鐵：延長營運至 1／1 凌晨 2：30高雄捷運：末班車 1／1 凌晨 2：00 發車輕軌：末班車 1／1 凌晨 1：30 發車公車：70、紅3、紅9 延長營運至凌晨 1：0012／31 15：00、21：00 起，將於中華路、舊凱旋路、中華五路 939 巷、興發路、成功路、復興路等周邊道路，配合活動實施 三階段交通管制，請民眾多加留意現場引導與公告。跨年人潮眾多，建議優先搭乘大眾運輸，提早出門、配合疏導動線，確保行程順暢。