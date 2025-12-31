我是廣告 請繼續往下閱讀

▲人口高齡化，無障礙需求大爆發。（圖／100室內設計提供）

房市冷裝修熱！專家曝真實裝潢預算行情

▲100室內設計用戶運營經理林宜廷指出，受交屋潮與工料雙漲影響，裝修產值已逼近歷史新高。（圖／記者徐銘穗攝）

解決「家徒四壁」焦慮：一招靠 AI 免費設計家

▲不少人把存款AII in拿去買房，漏抓裝潢費，導致沒前裝修，慘到只能在空蕩蕩的臥房睡帳篷。不過事實上，有銀行推裝潢貸款，利率最低指要0.01%。（示意圖／記者黃韻文攝）

2026 室內翻新補助懶人包：最高省下數萬元

▲4-6層公寓「老宅延壽」公共空間部分，整棟最高補助960萬元。（圖／內政部都市更新入口網twur.nlma.gov.tw）

▲6層樓以下透天住宅，老宅延壽整棟最高室外補助330萬元。（圖／內政部都市更新入口網twur.nlma.gov.tw）

▲公寓／透天都可加選私人室內裝修，每戶最高補助30萬元。（圖／內政部都市更新入口網twur.nlma.gov.tw）

高房價與通膨雙重夾擊下，許多首購族付完頭期款後，手頭資金所剩無幾，面臨買房後只能「家徒四壁」的困境。根據全台最大設計媒合平台「100室內設計」最新觀察，儘管房市下行，裝修市場卻逆勢衝上 5500 億元產值。為了幫助屋主度過預算難關，專家特別公開真實裝潢預算行情，並分享如何利用最新科技達成「零元設計」提案。2025 年裝修產值上看 5500 億，年增達 10%。超過 50% 屋主花費在 50-200 萬元；35% 則在 50 萬元以下。小宅模組化裝修、寵物共生宅、全齡友善設計。提供 免費 AI 室內設計 工具，一鍵生成 4 張風格圖。100室內設計用戶運營經理林宜廷指出，受交屋潮與工料雙漲影響，裝修產值已逼近歷史新高。在裝潢預算行情分布中，多數屋主選擇在進行翻修。面對「」的現實，屋主開始轉向更精準的預算分配。為了因應這波「夾縫求生」的趨勢，2026裝修趨勢 將聚焦於高坪效與標準化。尤其是 25 坪以下的物件，透過小宅模組化裝修，不僅能縮短施工周期，更能透過預製組件降低現場木作的高昂人力成本。許多屋主因預算不足，不敢找設計師提案。為此，平台推出「」功能，讓屋主只需透過手機上傳原始屋況照片到APP，系統即可在幾秒內生成多款風格模擬圖。這項技術不僅能讓空間想像具象化，，更能協助屋主在零元預算下，先行確認心儀的設計風格。對於預算見底的屋主，《NOWNEWS今日新聞》提醒，政府針對老屋室內翻新提供多項補助，搜尋 老屋翻新補助 2026 時可重點關注以下具體項目：針對家中 65 歲以上長輩，申請浴室防滑處理、加裝扶手、消除門檻或改善室內照明，政府最高提供數萬元的補助款，不僅符合 2026 樂齡趨勢，更能直接補貼室內修繕費。部分縣市政府針對老舊公寓提供免費安裝「住宅用火災警報器」或室內電線重整補助，確保老屋翻新後的居住安全。室內裝修必備的冷氣、冰箱，配合「節能家電汰舊換新補助」與退稅，每台最高可省 5000 元，對於預算 50 萬以下的輕裝修屋主來說，是非常實質的補貼。若老屋翻修成本過高，亦可參考政府推出的「長者換居」政策，由政府媒合轉租社會住宅，將原屋交由代管或修繕。面對 5500 億的裝修紅海，無論是透過 AI 科技先行規劃預算，還是善用政府針對室內安全的具體補助，首購族都能在預算壓力下，告別「家徒四壁」，在 2026 年輕鬆完成成家夢想。