高房價與通膨雙重夾擊下，許多首購族付完頭期款後，手頭資金所剩無幾，面臨買房後只能「家徒四壁」的困境。根據全台最大設計媒合平台「100室內設計」最新觀察，儘管房市下行，裝修市場卻逆勢衝上 5500 億元產值。為了幫助屋主度過預算難關，專家特別公開真實裝潢預算行情，並分享如何利用最新科技達成「零元設計」提案。
📍2026裝修趨勢：重點摘要
• 市場規模： 2025 年裝修產值上看 5500 億，年增達 10%。
• 預算真相： 超過 50% 屋主花費在 50-200 萬元；35% 則在 50 萬元以下。
• 趨勢主流： 小宅模組化裝修、寵物共生宅、全齡友善設計。
• 科技救星： 提供 免費 AI 室內設計 工具，一鍵生成 4 張風格圖。
房市冷裝修熱！專家曝真實裝潢預算行情
100室內設計用戶運營經理林宜廷指出，受交屋潮與工料雙漲影響，裝修產值已逼近歷史新高。在裝潢預算行情分布中，多數屋主選擇在 50 至 200 萬元之間進行翻修。面對「房子越買越小、裝潢越來越貴」的現實，屋主開始轉向更精準的預算分配。
為了因應這波「夾縫求生」的趨勢，2026裝修趨勢 將聚焦於高坪效與標準化。尤其是 25 坪以下的物件，透過小宅模組化裝修，不僅能縮短施工周期，更能透過預製組件降低現場木作的高昂人力成本。
解決「家徒四壁」焦慮：一招靠 AI 免費設計家
許多屋主因預算不足，不敢找設計師提案。為此，平台推出「免費 AI 室內設計」功能，讓屋主只需透過手機上傳原始屋況照片到APP，系統即可在幾秒內生成多款風格模擬圖。這項技術不僅能讓空間想像具象化，減少溝通誤差，更能協助屋主在零元預算下，先行確認心儀的設計風格。
2026 室內翻新補助懶人包：最高省下數萬元
對於預算見底的屋主，《NOWNEWS今日新聞》提醒，政府針對老屋室內翻新提供多項補助，搜尋 老屋翻新補助 2026 時可重點關注以下具體項目：
1. 高齡友善環境補助（室內無障礙）： 針對家中 65 歲以上長輩，申請浴室防滑處理、加裝扶手、消除門檻或改善室內照明，政府最高提供數萬元的補助款，不僅符合 2026 樂齡趨勢，更能直接補貼室內修繕費。
2. 住宅防火安全補助： 部分縣市政府針對老舊公寓提供免費安裝「住宅用火災警報器」或室內電線重整補助，確保老屋翻新後的居住安全。
3. 節能家電汰舊換新： 室內裝修必備的冷氣、冰箱，配合「節能家電汰舊換新補助」與退稅，每台最高可省 5000 元，對於預算 50 萬以下的輕裝修屋主來說，是非常實質的補貼。
4. 高齡換居計畫： 若老屋翻修成本過高，亦可參考政府推出的「長者換居」政策，由政府媒合轉租社會住宅，將原屋交由代管或修繕。
面對 5500 億的裝修紅海，無論是透過 AI 科技先行規劃預算，還是善用政府針對室內安全的具體補助，首購族都能在預算壓力下，告別「家徒四壁」，在 2026 年輕鬆完成成家夢想。
