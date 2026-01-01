綠能體檢1／核能歸零、綠電落後　「5、3、2」發電目標今年難追趕

我是廣告 請繼續往下閱讀

綠電推動「先順後難」 疫情是重大轉捩點

▲據能源署2025年10月統計，光電僅有15.1GW，落後目標4分之1；風電4.2GW，距離目標1.4GW；地熱7MW，即便能源署曾在2022年將地熱目標從200MW縮減至20MW，也遠遠落後65%。（資料來源：能源署 記者鍾泓良、Google NotebookLM製表）

能源署最新數據 綠能20%目標「只走了一半」

進一步剖析，經濟部最早奠定2025年綠能裝置容量目標，光電須達20GW，離岸風電須5.6GW，合計有25.6GW；再輔以地熱200MW，以及零星生質能、慣常水力，打造出台灣綠能發電環境。

綠能7年成長3.73倍 能源署：沒有放棄2026年達標

風場年底完工變明年 能源署：台電展延下仍延宕將罰

2017年，時任總統蔡英文宣示推動「2025非核家園」，並公布該年發電占比目標為「燃氣50%、燃煤30%、綠能20%」。經過8年時間，經濟部後續將達標時程推遲至2026年標，但據經濟部能源署最新統計顯示，核電已如期歸零，燃氣、燃煤占比均達標，但綠電僅11.8%，以現有光電、風電發展，今年達標仍有困難。蔡英文第一任期時通過《電業法》修正案，規定核一、核二、核三廠在2025年前除役，達成「非核家園」政策目標；而為補足核電除役所產生的5.14GW電力缺口，亟須尋找替代能源。對此，政府提出「增氣、減煤、非核、展綠」等4作法，減少排碳較高的燃煤機組、增加排碳係數較低的燃氣機組，補足核電歸零後可24小時無間斷發電的「基載電力」缺口，再順應國際趨勢，以光電、風電、地熱等再生能源作為輔助電源，推動台灣能源轉型。綠能發展初期，因本身規模小、社會阻力小，推動順風順水，但2020年新冠疫情爆發，讓綠電推動遭遇重大瓶頸。疫情管制下，讓國內光電案場施工牛步，再加上農委會（農業部前身）該年7月以糧食安全為由，公告《農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點》，不同意2公頃以下農地變更地目建置光電案場，這被光電業者稱為「光電七七事變」的禁令，讓農地光電陷入僵局，也讓當年度的「太陽光電6.5GW達標計畫」跳票。離岸風電亦受疫情影響，負責協助訓練台灣供應鏈、參與風場興建的海外風電技師無法入境，再加上廠商學習曲線不如預期，國產化進度受阻。2021年台灣進入三級警戒，讓整體進度雪上加霜，連帶導致原訂要在2020年、2021年完工的風場出現延宕。屋漏偏逢連夜雨，2022年俄烏戰爭推升原物料價格，風場財務壓力加劇，延宕發電收益，財務槓桿失衡，增加斷尾風險。光電、風電雙雙不順下，時任經濟部長王美花在2022年1月時坦言，2025年「5、3、2」目標恐落空，並指主因是台商大規模回台，導致2017年所預估的總用電量2575億度，暴增至3,175億度，才導致「分母變大、分子變小」，讓綠電無法如期達標，預估在2026年11月才會達標。攤開能源署最新發電量統計，2025年10月全台總發電量為2531萬MWh，核電已經隨著核三廠2號機除役後歸零，天然氣、燃煤發電占比均達54.2%及32.7%，達到既定目標，但理應接近2成發電量的綠電，發電量僅約300萬MWh，僅達11.8%，約為目標的一半出頭。據能源署2025年10月統計，光電僅有15.1GW，落後目標4分之1；風電4.2GW，距離目標1.4GW；地熱7MW，即便能源署曾在2022年將地熱目標從200MW縮減至20MW，也遠遠落後65%。值得一提，即便經濟部將目標期限推遲至今年，光電、地熱要在1年內趕上25%、65%差距，幾乎是天方夜譚。去年初，海峽風場一期因延宕遭解約，減少了300MW，當初設定的5.6GW目標已不可能如願達成；300MW的台電二期風場原訂要在去年底完工，但因施工進度問題也面臨跳票。對此，經濟部能源署回應，10月底再生能源累計裝置容量已達約22.34GW，較2016年成長3.73 倍，占全國發電裝置容量達32.6%。能源署官員強調，政府除了持續推動技術相對成熟的光電、離岸風電外，並發展地熱、小水力等多元綠能，努力達成2026 年11 月再生能源發電占比20%，以及後續在2030 年的綠能3成目標，「我們還是朝向這個目標去拚」，並沒有因此放棄。針對離岸風電，能源署說，依行政契約規定，風場完工具1年緩衝期，截至12月23日，目前已累計風力機安裝 474 座，設置容量達4.43GW；剩餘的海龍三號、台電二期風場均已完成所有水下基礎安裝，預計2026 年安裝風力機，「經濟部有信心達成2026 年5.3GW 目標。」台電受訪時也回應，「本案進度已達9成以上，目前工程皆持續進行中」，後續台電將持續督促及協助承商，預計今年4月全數竣工。然而，能源署官員表示，台電依照行政契約應在去年底完工，公司有依據不可抗力因素，向能源署申請展延取得初步結果，但若最終展延時間與完工時間有落差，將會依照通案規定扣除履約保證金。總結，現階段除了因海峽風場一期解約所短少的300MW，若其餘風場順利施工，應可在預計2026年達5.3GW。真正決定綠能發電量今年能否達到20%，關鍵在於發電量最大的光電能否達到20GW目標。但去年光電裝置容量增幅已大不如前，再加上社會觀感不佳、部分政策推動消極，及立法院修嚴設置規則，讓光電業者均反映，政策與社會壓力形成「腹背受敵」局面。