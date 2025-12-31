我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）搭乘超大巨蟒，繞行全場開場。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林全新世界巡迴演唱會「PLEASURE」昨（30）日在大巨蛋盛大登場，她斥資9億元打造許多大型動物道具，甚至踩著巨蟒花車繞場登場，讓許多粉絲歎為觀止，而演唱會也瞬間在微博成為熱搜關鍵字，許多中國粉絲擔心這樣的內容審批會不通過，導致看到的內容無法像台灣場一樣豐富精彩，心急地喊：「別閹割！」蔡依林出道25年首度站上台北大巨蛋，為了打造宛如「立體愉悅宇宙」般的視覺體驗，團隊豪砸9億元台幣，以國際級規格建構出三座旗艦版樂園舞台，其中最吸睛的，莫過於耗資1億7千萬元打造的30件巨型裝置藝術，慶典公牛、慾望巨蟒、彩翼飛馬、貪婪金豬等混合種生物，宛如藝術偶戲般具生命力，隨著Jolin的演出逐一喚醒這些裝置，大巨蛋瞬間化身成一場壯闊的萬獸派對，視覺震撼滿分。演唱會開場時，蔡依林更是戴上了「愉悅與苦痛」的雙面頭盔，化身「慾望守護者」登上覺醒之巔，在〈SEVEN〉的歌聲中施展大絕招，她站上了一條30公尺長的慾望巨蟒邊唱邊跳，搭乘巨蟒繞行大巨蛋一圈和粉絲近距離互動，短短10分鐘內就將氣氛推向最高潮，可說是史上最狂開場，讓粉絲爭相舉起手機狂拍。蔡依林精彩的演唱會規格及表演內容卻讓許多中國粉絲擔心，認為「蟒蛇開場」等環節會因為內容審批限制遭到刪減，另外有許多粉絲點出，踩蟒蛇開場的環節可能會讓怕蛇的觀眾感到生理不適，認為在這樣的環境下，無法看到原汁原味的蔡依林舞台演出。本次蔡依林「PLEASURE」巡迴演唱會中國場將於2026年3月7日開跑，第一站是沿海城市深圳，目前演唱會官方微博帳號也已經開啟，相關片段也在陸網瘋傳，粉絲紛紛感嘆內容超精彩，「真是絕了」、「內地也要」、「總感覺會有差別」、「拜託不要閹割版」，演唱會是否能夠原封不動在中國呈現，意外成為網友關注焦點。